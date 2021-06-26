ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Херсоном рятувальник влаштував смертельну ДТП: вилетів на зустрічну і протаранив авто

Новость на русском →
Херсонська область, Субота 26 червня 2021 12:19
Під Херсоном рятувальник влаштував смертельну ДТП: вилетів на зустрічну і протаранив авто Фото: під Херсоном сталася смертельна ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Під Херсоном співробітник ДСНС влаштував смертельну ДТП, виїхавши на дорозі на зустрічну смугу, і спровокувавши лобове зіткнення з автомобілем "ВАЗ". Тоді в результаті аварії водій легковика загинув на місці в результаті отриманих травм.

Про це передали в прес-службі Державного бюро розслідувань.

ДТП зі смертельним результатом сталася 25 червня біля села Олександрівка.

Після зіткнення автомобілів рятувальник ДСНС, який був за кермом машини, і його два пасажири були госпіталізовані.

На опублікованих фото з місця аварії видно, що автомобілі дуже сильно пошкоджені. Таким чином, очевидно, швидкість руху була велика. Також поруч з розбитою машиною лежить перевернутий причіп, в якому знаходилися ящики з овочами - вони всипали дорогу після ДТП.

За фактом події було розпочато розслідування, яке ведуть слідчі територіального управління ДБР Мелітополя. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Під Херсоном рятувальник влаштував смертельну ДТП: вилетів на зустрічну і протаранив автоПід Херсоном рятувальник влаштував смертельну ДТП: вилетів на зустрічну і протаранив авто

Під Херсоном рятувальник на авто виїхав на зустрічну та скоїв смертельну ДТП (фото: dbr.gov.ua)

Інші знімки з місця страшної аварії можна подивитися за цим посиланням.

Попередня кваліфікація відкритої справи: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За вчинення такого правопорушення рятувальнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Раніше повідомлялося, що під Черніговом на ходу спалахнуло авто на мосту, і люди ледве встигли вискочити з палаючої машини.

Нагадаємо також, що нещодавно під Миколаєвом в результаті ДТП загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Херсонская область ДСНС спасатели
LITE
Синоптики попередили про серйозні погодні "фокуси" на вихідних: де чекати негоду
Синоптики попередили про серйозні погодні "фокуси" на вихідних: де чекати негоду