На Прикарпатті перехожі не дали забрати хлопця в армію: чим це обернулося (відео)

Під Івано-Франківськом стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками військкомату, які хотіли забрати хлопця для проходження служби в армії.

Інцидент стався в місті Надвірна 23 липня. Відео конфлікту опублікувала користувач Facebook Іванна Чуревич.

"ШОК... Ось так у Надвірній серед білого дня без попередження забирають дітей в армію", - написала вона.

В мережі почали з'являтися повідомлення, що подібна "мобілізація" відбувалася незаконно - нібито хлопець просто йшов вулицею, і працівники військкомату спробували посадити його в автомобіль.

Перехожі втрутилися в ситуацію і не дали забрати юнака. Незабаром почалися суперечки і зав'язалася штовханина, на місце прибули поліцейські та намагалися врегулювати конфлікт. Сам молодий чоловік тим часом зник.

Пізніше правоохоронці заявили, що цей хлопець справді був "ухильником".

Також прес-секретарка обласної поліції Христина Максимчак запевнила, що жодних відпрацювань разом з військкоматом не було, і патрульні просто побачили конфлікт між групою людей (близько 20 осіб) і вирішили втрутитися. Про це передає "Суспільне.Новини".

За словами прес-секретарки Івано-Франківського обласного військового комісаріату Юлії Гамми, 21-річного хлопця затримати в підсумку так і не вдалося - він втік під час конфлікту.

Вона додала, що призовник вже не вперше хоче уникнути служби в армії.

"За інформацією, яку надав Надвірнянський військовий комісаріат, здійснювалося оповіщення призовників, бо зараз триває призов. Громадянин 1999-го року народження вже декілька разів ухилявся від призову. Подавалися документи до правоохоронних органів, бо є кримінальна відповідальність за ухиляння від призову. Під час оповіщення він почав себе неадекватно вести, викликали правоохоронців, з якими він так само не хотів спілкуватися та пред'являти документи", - розповіла Гамма.

Чоловік, який на місці почав конфліктувати з поліцейськими, виявився батьком "ухильника".

Після інциденту документи та інформацію щодо призовника передали правоохоронцям.

Відео: На Прикарпатті через "ухильника" стався конфлікт на вулиці

Раніше повідомлялося, що в Україні абітурієнтів все одно забирають в армію, а також розповідали, що робити, якщо прийшла повістка.

Також ми писали про те, що у МОН України висловилися щодо призову в 2020 році та пояснили, що будуть робити зі школярами та випускниками вишів.