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На Прикарпатті пенсіонерка пролежала два тижні в болоті: усі подробиці

STYLERЖиття    24.06.2019 - 21:24
На Прикарпатті пенсіонерка пролежала два тижні в болоті: усі подробиці
Пенсіонерка пролежала два тижні в болоті (фото: колаж РБК-Україна)

На Прикарпатті місцевий рибалка знайшов жінку, яка ледь не померла на болоті

Пенсіонерка два тижні пролежала в болоті і вижила. Літню жінку виявив рибак біля села Маріямпіль Івано-Франківської області. Про це повідомляє місцеве видання "Галка".

Потерпілою виявилася 82-річна жителька Маріямполя. Вона пропала 10 червня, коли пішла на сільське пасовище і не повернулася додому.

Кілька днів поліція і рятувальники вели її пошуки за допомогою квадрокоптера. У даний момент жінка госпіталізована в реанімаційне відділення Галицької районної лікарні. Її стан важкий.

На Прикарпатті пенсіонерка пролежала два тижні в болоті: усі подробиці

Пенсіонерка пролежала два тижні в болоті (ілюстративне фото: pixabay.com)

За словами заступника головного лікаря Галини Борецької, у пенсіонерки загальне переохолодження та виснаження. При цьому вона у свідомості, хоча, коли потерпіла потрапила в лікарню її тиск становив 40 на 10. Але зараз тиск в нормі - 120 на 80.

Крім того, у жінки нормальний аналіз крові. Але вона страждає церебральним атеросклерозом.

Нагадаємо, що в Києві пенсіонерка випала з вікна багатоповерхового будинку. Попередньо, вранці близько 8:50 вона відкрила вікно, щоб помити скло або полити квіти, але потім зірвалася вниз.

Раніше повідомлялося про те, що в Кременчуці Полтавської області 83-річна жінка чхнула після того, як медики констатували смерть. Це викликало сильний шок у оточуючих.

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