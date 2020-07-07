На Прикарпатті люди обурені виплатами після паводку: розгорається скандал

На Прикарпатті розгорається скандал (фото: facebook.com MNSCHE)

Постраждалі люди скаржаться на несправедливий розподіл компенсацій

Після масштабної повені на Прикарпатті внаслідок опадів люди отримали від держави компенсації за збитки від стихії. Місцеві жителі вважають, що кошти розподілені несправедливо.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, пошкоджені будинки розділили на три категорії. За зовсім зруйновані - 300 тисяч гривень відшкодувань. На ті, що потребують капітального ремонту - виділять 50 тисяч. І по 20 тисяч - за пошкоджене житло - більшість будинків віднесли саме до цієї категорії. Люди кажуть, що 20 тисяч це дуже мало, адже в будинках потрібно відновлювати стіни і підлогу.

Потерпілі вимагають, щоб їхні будинки повторно обстежили.

"На 20 тисяч відшкодування - це хіба двері вхідні поставити, які у нас дмуться. Підлогу, щоб найдешевшою плиткою застелити - 18 тисяч", - розповіла місцева мешканка Галич Олена Чемеринська.

На скарги людей відповів секретар міської ради Олен Скриник. На його думку, збиток повинен оцінювати спеціаліст з ремонту.

"Депутат не може визначити, цей будинок потребує капремонту або поточного. Повинен бути фахівець. В адміністраціях є в штаті люди, які могли б це кваліфіковано розписати. Ще 26 числа ми просили надати, але відповіді досі немає", - розповів секретар міської ради Олен Скриник.

Прикарпатті розгорається скандал через компенсації (ТСН)

Нагадаємо, що в результаті масштабної повені в Карпатах наприкінці червня 2020 року загинуло три людини, збитки становлять десятки мільярдів гривень. Затоплено понад 7700 будинків у 262 населених пунктах, більше 12 411 присадибних ділянок, 13 об'єктів соціальної та побутової сфери, зокрема лікарні.

Як ми раніше писали, експерти розповіли, що проблема масштабних паводків у Карпатах - комплексна.

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Автор: Людмила Жукова