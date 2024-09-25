Скрытые жемчужины. 5 популярных и крутых альтернатив (X) Twitter, заслуживающих вашего внимания

Threads

Threads от Meta закрепил за собой статус одной из самых популярных и жизнеспособных альтернатив Twitter. Хотя приложение было немного скудным, когда оно впервые было запущено в июле 2023 года, Threads медленно, но верно добавлял запрашиваемые функции, такие как списки трендов и настольную версию.

Одним из преимуществ Threads перед Twitter является его интеграция с Instagram. Вы можете войти в систему, используя свои учетные данные Instagram, и легко найти людей, за которыми можно следить, потому что приложение знает, с кем вы уже связаны. Кроме того, вы можете делать перекрестные публикации из Instagram и Facebook в Threads.

Еще одним преимуществом Threads перед Twitter является интеграция платформы с fediverse - набором социальных сетей, работающих по протоколу ActivityPub.

Хотя Threads - отличная альтернатива Twitter почти во всех аспектах, некоторые могут обнаружить, что она отстает в новостях, спорте и событиях поп-культуры. Стоит отметить, что Meta также дистанцировалась и отдалила свои платформы от политики.

Хотя Threads предлагает базовый интерфейс, подобный Twitter, он не включает в себя такие функции, как длинные видео, личные сообщения или комнаты с живыми аудиоконференциями.

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Mastodon

Mastodon - одно из самых обсуждаемых мест обитания для сбежавших пользователей Twitter - и на то есть веские причины.

Сервис разработан таким образом, чтобы децентрализовать полномочия и решения по модерации, устраняя опасения, что один человек будет устанавливать правила для всей платформы по собственной прихоти.

Mastodon во многом похож на Twitter, позволяя пользователям делиться мыслями в реальном времени в аккаунте и пересылать посты других. Но на этом сходства в основном заканчиваются.

В отличие от традиционных социальных сетей, Mastodon - это вариант с открытым исходным кодом, что означает, что вместо того, чтобы все пользователи были в одной большой корзине с одним набором правил, вам нужно будет выбрать сервер (меньшую корзину) для присоединения.

Если вам это надоест или вы не согласны с этими решениями модерации, вы можете перейти в другое место. Вы по-прежнему можете следить за людьми на других серверах и взаимодействовать с ними, так что вам не нужно будет слишком сильно мучиться с этим выбором.

Как и при выборе сервера, у вас также будет выбор, какое приложение использовать на мобильном устройстве. Открытый исходный код Mastodon означает, что у вас будет больше выбора, но недостатком является то, что дополнительные шаги могут оттолкнуть людей, которые хотят более простой процесс регистрации.

Тем не менее, если вы устали от цинизма и преследований в Twitter, атмосфера на Mastodon сейчас довольно спокойная.

Mastodon (фото: Canaltech)

Bluesky

Bluesky - это быстрорастущая альтернатива Х, которая была разработана параллельно с Twitter и возглавлялась бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси. Как и Mastodon, Bluesky - это децентрализованная социальная сеть, то есть предоставление людям инструментов, необходимых для формирования собственных сообществ.

Bluesky в конечном итоге является децентрализованной версией Twitter. Сервис позволяет вам публиковать текст и изображения, отвечать и репостить, а также отправлять сообщения пользователям. Однако, в отличие от Twitter, Bluesky позволяет вам настроить свой собственный сервер, если вы хотите, и выбрать свой собственный алгоритм.

Bluesky также позволяет вам решать, насколько сильно или слабо вы хотите модерировать свой контент, поскольку он позволяет вам подписываться на независимые службы модерации.

Новые пользователи получают доступ к функции "Стартовый пакет" приложения, которая создает тщательно отобранный список людей и настраиваемые каналы, за которыми можно следить, чтобы находить интересный контент, как только вы создадите учетную запись.

Как и Threads, приложение было довольно примитивным, когда оно впервые было запущено для широкой публики в феврале, но с тех пор Bluesky внедрила множество востребованных функций, таких как встроенная поддержка видео и личных сообщений.

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Discord

Discord на самом деле работает совсем не так, как Twitter, но он является одним из лучших социальных приложений.

Приложение изначально было создано, чтобы дать геймерам лучший способ общения, но с тех пор оно значительно расширилось за пределы первоначального видения. Как и Mastodon, Discord не предлагает гигантскую "общественную площадку”, вместо этого предлагая тематические и основанные на интересах серверы, к которым может присоединиться и пообщаться любой желающий.

Discord предлагает обычный текстовый чат в своих серверных каналах, а также бесшовный голосовой чат и некоторые другие возможности, такие как потоковая передача игры друзьям или совместная очередь видео на YouTube. Некоторые из самых популярных серверов имеют сотни тысяч участников, но вы также можете просто курировать один сервер для друзей или семьи.

Благодаря серверам Discord предлагает некоторые из тех же преимуществ, что и Mastodon, но без открытого исходного кода, который пугает некоторых людей во время регистрации.

Приложение никуда не денется в ближайшее время: это зрелая компания с процветающей базой пользователей и устойчивым бизнесом, построенное на платных подписках. Такая стабильность имеет большое значение для социальных приложений, которые исторически склонны выдыхаться и исчезать в одночасье.

Недостатком является то, что Discord больше ориентирован на общение, чем на постинг. Интерфейс приложения, похожий на Slack, обновляется в реальном времени, и в загруженном Discord или даже в том, где есть несколько сотен активных участников, легко быстро потерять нить разговоров.

Компания знает это и активно разрабатывает больше инструментов, которые обеспечивают асинхронное взаимодействие, так что на это стоит обратить внимание.

Discord (фото: WIRED)

Tumblr

Хотя вы, возможно, и не рассматриваете его как альтернативу Twitter, между этими двумя платформами есть некоторые сходства, которые делают его заметным претендентом.

Несмотря на то, что Tumblr больше похож на сайт микроблогов, чем на традиционную социальную сеть, в нем есть лента, которая отображает посты людей, на которых вы подписаны, подобно Twitter.

Tumblr позволяет вам публиковать контент с изображениями, GIF-файлами, видео и многим другим. Вы можете оставлять заметки к посту, которые похожи на комментарии. Вы также можете ставить отметки "Нравится", делиться и репостить контент на платформе. В Tumblr также есть раздел популярных тем, как в Twitter, и функция чата, похожая на прямые сообщения в Twitter.

Tumblr предлагает больше гибкости, чем Twitter, при этом его легко настроить и использовать. Вы можете пользоваться Tumblr бесплатно или выбрать вариант без рекламы с дополнительными функциями за 4,99 долларов в месяц или 39,99 долларов в год.

Tumblr (фото: Lifewire)