Х (Twitter) внедряет одну из самых востребованных функций в переписке

В выходные X тихо выпустила эту функцию редактирования для своих пользователей iOS. Хотя официальное объявление еще ожидается, один из инженеров компании подтвердил эту новость в социальных сетях, намекнув, что эта функция скоро станет доступна и на других платформах.

Edit DMs now available on iOS! Download the latest app to access the feature. Other platforms coming soon. pic.twitter.com/231fkxVI5u