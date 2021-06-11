Приходько шокувала одкровеннями про своє минуле: хотіла змінити стать

Артистка зізналася, що її намагалися зґвалтувати троє невідомих хлопців, коли вона поверталася ввечері додому, йдучи через парк. Окрім того, у 16 років невідомі побили співачку, після чого Анастасія потрапила в психіатричну лікарню.

Також артистка у минулому вважала себе "потворною" і хотіла змінити стать. А в дитинстві дуже багато хворіла.

"Я народилася із задухою і "трикутником смерті". У два місяці у мене виявили гемангіому і провели термінову операцію на грудній клітці. У мене зник найголовніший для малюків рефлекс - смоктальний, і мене годували з ложечки. У віці п'яти років у мене трапилися проблеми зі сном і мене водили на електросон", - зізналася Анастасія.

Анастасія зробила зізнання про складні періоди у житті (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Як розповіла Приходько, татуювання на її руках приховують порізи на зап'ястях.

"Як бачите, у мене в житті було багато поганого і страшного, що залишило глибокий відбиток у моєму розумінні світу, дуже загартувало мене і виробило дуже гостре, просто на межі відчуття справедливості", - пише співачка.

Анастасія зробила зізнання про складні періоди у житті (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Також вона додала, що їй не подобається, коли ображають тих, хто не може за себе постояти. Крім того, вона зазначила, що вже ніколи не дасть себе образити.

У коментарях користувачі підтримують співачку, та пишуть, що вона пройшла дуже велике випробування.