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Анастасія Приходько зворушила милим відео з трьома своїми дітьми

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Вівторок 01 червня 2021 16:29
Анастасія Приходько зворушила милим відео з трьома своїми дітьми Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Lite

Українська співачка Анастасія Приходько, яка в березні народила третю дитину - синочка Луку, поділилася зворушливим відео, в якому показала всіх своїх дітей. Артистка записала ролик в честь Дня захисту дітей, який відзначається 1 червня.

Миле відео з 11-річною донькою Наною і синами Гордієм і Лукою зіркова мама виклала у себе в Instagram.

У ролику сімейство сидить на підлозі і по черзі вітає всіх зі святом. Нана сказала красиву промову, а Гордій заспівав пісню, за що мама дуже його хвалила. Маленький Лука теж періодично подавав голос.

"З Днем захисту дітей. Це таке важливе свято! Мені як мамі, жінці і просто людині завжди боляче чути про випадки, коли діти піддаються нелюдським випробуванням! Сльози навертаються, хочеться ридати і зробити так, щоб кожна дитина в світі отримувала любов, турботу і була здоровою. Обіймайте частіше своїх діток і не скупіться на слова любові, вони їх заслуговують просто тому, що вони вже прийшли в цей світ і подарували саме безцінне, що у нас є - материнську любов", - звернулася до шанувальників Приходько.

Користувачі мережі приєдналися до привітань і побажали співачці та її діткам всього найкращого.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько здивувала стрімким схудненням після пологів і розкрила свій секрет.

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