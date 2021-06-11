Приходько шокировала откровениями о своем прошлом: хотела сменить пол

Артистка призналась, что ее пытались изнасиловать трое неизвестных парней, когда она возвращалась вечером домой, идя через парк. Кроме того, в 16 лет неизвестные избили певицу, после чего Анастасия попала в психиатрическую больницу.

Также артистка в прошлом считала себя "уродливой" и хотела сменить пол. А в детстве очень много болела.

"Я родилась с удушьем и "треугольником смерти". В два месяца у меня обнаружили гемангиому и провели срочную операцию на грудной клетке. У меня исчез самый главный для малышей рефлекс - сосательный, и меня кормили с ложечки. В возрасте пяти лет у меня случились проблемы со сном и меня водили на электросон", - призналась Анастасия.

Анастасия сделала признание о сложных периодах в жизни (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Как рассказала Приходько, татуировки на ее руках скрывают порезы на запястьях.

"Как видите, у меня в жизни было много плохого и страшного, что оставило глубокий отпечаток в моем понимании мира, очень закалило меня и произвело очень острое, просто на грани чувство справедливости", - пишет певица.

Анастасия сделала признание о сложных периодах в жизни (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Также она добавила, что ей не нравится, когда обижают тех, кто не может за себя постоять. Кроме того, она отметила, что уже никогда не даст себя в обиду.

В комментариях пользователи поддерживают певицу, и пишут, что она прошла очень большое испытание.