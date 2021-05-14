Приходько вирішила заступитися за Меладзе в секс-скандалі: мені він такого не пропонував!

Українська артистка Анастасія Приходько вирішила заступитися за російського продюсера Костянтина Меладзе, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. Про секс-скандал раніше повідали Оля Полякова і Ані Лорак.

Виконавиця зазначила, що їй такі пропозиції не надходили, через те, що поведінка у неї не зухвала. Також Анастасія дуже здивована, чому ж співачки раніше нічого не говорили про Меладзе, а зважилися пред'явити факти тільки зараз.

"Від Костянтина мені не надходили пропозиції "на екран - через диван", тому мене і обурила заява однієї зі співачок, що нібито Костя пропонував це всім без винятку і "всі були згодні"! Це зачепило в першу чергу мою честь. Я не знаю, які стосунки були у неї з ним. Але у мене з ним стосунки були зовсім іншими. До того ж я не поводжу себе так, щоб у когось навіть думка закрадалася мені таке запропонувати!" - сказала Приходько.

Анастасія вважає, що такі одкровення артисток найбільше схожі на створення хайпу навколо їхніх імен.

"Просто цікаво, навіщо говорити про це зараз, коли завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру, а потім все це вивалюєш. Ти ж спочатку погодилася? Більше схоже на хайп і підтримку популярності", - висловила свою думку співачка.

Приходько також зазначила, що не спілкується з Меладзе з 2010 року.

"Немає ніяких (відносин - Ред.) вони у нас закінчилися у 2010 році, після моєї участі в Євробаченні", - резюмувала вона.