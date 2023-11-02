Приходько гневно "разнесла" Лободу, предлагавшую работу таксисту-украинофобу

Украинская певица Анастасия Приходько высказалась о Светлане Лободе и ее недавнем поступке. На фоне языкового скандала с таксистом , отказавшимся общаться на украинском языке, артистка приглашала его на работу .

Что Приходько думает о Лободе

По словам певицы, она не понимает, почему Лобода решила пригласить таксиста-украинофоба на работу. Приходько отметила, что своими поступками артистка делает еще хуже. Она сравнила Лободу с человеком, который "грузнет в собственном болоте".

"Очень смешно, потому что она даже не понимает, где можно еще себя проявить, показать, чтобы отбелить себя. Это невозможно, столько лет прошло, 10 лет. Она считает, что за 10 лет украинцы все забыли? Таким шагом она сделала себе еще хуже, но она этого не понимает", - заявила Приходько.

Также певица добавила, что Лобода лезет не в свои проблемы. При этом Приходько вспомнила поговорку, описавшую всю ситуацию.

"Двое в драку, третий - в ср*ку! Она прискакала на коне... Зачем ты вообще лезешь в наши проблемы?" - не понимает певица.

Приходько осудила Лободу (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Могут ли украинцы простить Лободу

Приходько также рассказала, что не понимает, как можно верить Лободе, которая продолжает петь на русском. Артистка напомнила о недавнем скандале. Тогда Лобода выступала в ОАЭ и исполняла свои старые хиты на языке страны-агрессора. При этом, как отметила Приходько, ее звездная коллега не поет на украинском.

"Если ты уже хочешь извиняться перед украинцами, если ты хочешь сделать все, чтобы тебя простили. Ну, дорогая моя, снова мы играем в такую игру - ж*пой на двух стульях, потому что очень хочется зарабатывать деньги", - отметила артистка.