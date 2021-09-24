У Запорізькій області в дитсадку сталося масове отруєння

У Запорізькій області у місті Вільнянськ сталося масове отруєння в дитсадку. Постраждали дев’ятеро вихованців з трьох груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Діти зверталися за медичною допомогою у місцеву лікарню з 19 по 22 вересня. У них було підвищення температури, нудота та діарея.

У них підтвердиди діагноз "гостра кишкова інфекція" (ГКІ). При цьому антиген ротавірусу не виявлений.

Чотири дитини декілька днів лікувалися в Вільнянській багатопрофільній лікарні. Однак зараз всі дошкільнята перебувають на домашньому лікуванні. Всі в задовільному стані.

За фактом отруєння розпочате санітарно-епідеміологічне розслідування та позаплановий захід з перевірки харчоблоку в сфері безпеки харчових продуктів.