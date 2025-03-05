Приготовьтесь ко взрыву сознания! 8 фильмов, которые заставят ваш мозг закипеть

Внутри моей памяти (2003)

Когда Саймон просыпается в больнице, он не помнит событий последних двух лет: ни собственной свадьбы, ни автокатастрофы, ни гибели брата, в которой обвиняют его. Но вскоре он обнаруживает, что может вернуться назад в своей памяти! А значит, должны попытаться изменить будущее!

Пиджак (2004)

Фильм повествует о бывшем военном, по имени Джек. Из-за травмы, полученной на службе, Джек страдает провалами в памяти. И однажды совершенно непонятным образом получает обвинение в убийстве полицейского, хотя сам об этом происшествии слышит впервые. Разобраться в этом решают с помощью врачей психиатрической больницы, а также с помощью новых экспериментальных лекарств.

В смирительной рубашке, изолированный в запертой комнате после принятия инъекций Джек начинает видеть свое неутешительное будущее...

Временная петля (2007)

Гектор - самый обычный человек, вполне довольный своей жизнью: любящая жена, дом за городом. В один из вечеров внимание Гектора привлекает полуобнаженная девушка, мелькнувшая в лесу, и, тронутый любопытством, мужчина отправляется разведать, что же там такое происходит. В лесу он сталкивается с человеком, чье лицо скрыто окровавленными бинтами. Скрываясь от преследования незнакомца, Гектор случайно попадает в машину времени.

Треугольник (2009)

Джесс, в одиночку воспитывающий сына-аутиста, принимает предложение своего друга Грега отправиться на яхте с еще четырьмя его знакомыми в морское путешествие, но внезапно испортившаяся погода превращает отдых в трагедию. Из-за сильного шторма лодку накрывает и переворачивает большая волна, вследствие чего компания молодых людей дрейфует несколько часов, ожидая помощи, пока на горизонте не появляется пассажирский лайнер.

К их удивлению корабль оказывается совершенно пустым, но через некоторое время героев начинает тревожить чувство, что они на нем не одни.

Двери (2009)

Герой фильма - качественный архитектор Дэвид, которому не везет в личной жизни. Его жена умерла, а он попал в жуткую аварию, где погибла его дочь. Все изменилось, когда он наткнулся на дверь, которая может перенести его в любое время и в любое место.

В попытке изменить прошлое Дэвид отправляется в далекое путешествие, которое возвращает ему жизнь, но он не может найти выход из этого хаотичного мира. Его усилия навести порядок в своей жизни приводят к непредсказуемому развитию событий.

Страж времени (2014)

По сюжету, после изобретения машины времени, правительство создало специальную организацию, чья задача - предотвращать прошлые преступления. Самый опытный агент патруля провел немало успешных операций, но все его попытки остановить загадочного террориста, устроившего серию взрывов по всему миру, оказались неудачными.

Путешествия во времени влияют на мозг и понемногу сводят с ума, поэтому лимит безопасных перемещений агента подходит к концу и его отправляют на его последнее задание. Он должен завербовать для службы в патруле человека с причудливой физиологией и биографией, у которого два имени - Джейн и Джон.

Ошибка времени (2014)

Ошибка времени - это научно-фантастический триллер, который исследует последствия получения знаний о будущем. Финн, Джаспер и Келли - соседи по комнате, которые наталкиваются на таинственную камеру, делающую снимки на 24 часа в будущее. Вскоре они понимают, что фотографии точно предсказывают их действия, что побуждает их использовать камеру для личной выгоды.

Однако чем больше они одержимы своей способностью манипулировать временем, тем опаснее и смертоноснее становятся последствия их действий. Когда напряжение растет, доверие подвергается испытанию, а дружба разрушается, они должны найти способ разорвать цикл, прежде чем он поглотит их всех.

Зависнуть в Палм-Спрингс (2020)

По сюжету, во временную петлю попадает сразу несколько человек: парень Найлз живет в ней уже несколько лет и все обо всем знает, девушка Сара только осваивает специфику своего нового положения. А есть еще и суровый Рой, который периодически ради удовольствия убивает Найлза за то, что тот втянул его в петлю времени. Найлзу же его положение вполне нравится, ведь он попал в нее во время свадьбы знакомых, а на праздновании всегда есть чем себя развлечь.

Вас может заинтересовать