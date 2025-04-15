Приготовьтесь к шторму: мощная магнитная буря надвигается на Землю

Мощная магнитная буря охватит Землю уже через считанные часы и этот шторм будет затяжным. По словам ученых, этот геомагнитный шторм может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете и влиять на работу техники. Также может наблюдаться полярное сияние.

Что известно об этом геомагнитном шторме, сколько он будет длиться и как можно от него защитить организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь

По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), на Солнце произошел очень редкий двойной взрыв. Это спровоцирует геомагнитные бури и полярное сияние.

Действие магнитных бурь люди начнут ощущать уже вечером во вторник, 15 апреля. Ожидается повышение фона до К-индекс 5, что соответствует магнитной буре красного уровня.

16 апреля, среда - пик магнитной бури и повышение до К-индекс 6. При такой буре многие люди на планете испытывают ухудшение самочувствия, возможен сбой в работе техники.

17 апреля, четверг - показатели снизятся, но не намного, ожидается К-индекс 5, что соответствует буре красного уровня.

18 апреля, пятница - мощность бури пойдет на спад, ожидается до К-индекс 4, что соответствует умеренной магнитной буре

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение в магнитном поле Земли, вызванное выбросами с Солнца. Когда заряженные частицы доходят до атмосферы нашей планеты, это влияет на все: от самочувствия человека до спутников и GPS-навигации. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Чем выше К-индекс (от 1 до 9), тем сильнее буря.

Как магнитные бури влияют на человека

Изменения геомагнитного поля влияют на здоровье человека и это подтверждают многочисленные исследования. Бури с К-индекс 3-4 ощущают только метеочувствительные люди, а бури от К-индекс 5 (красного уровня) и выше - ощущает большинство людей на Земле.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Тошнота

Сонливость днем

Бессонница ночью

Сильная усталость

Скачки артериального давления

Снижение работоспособности, внимания и концентрация

Повышенная тревожность

Раздражительность

Агрессия

Перепады настроения

Апатия

Депрессивные состояния

Обострение хронических заболеваний

Как защитить организм от бури

На дни мощных магнитных бурь медики дают общие рекомендации и рекомендуют снизить активность, больше отдыхать и ограничить стрессовые ситуации.

Что поможет:

Пейте больше воды

Полноценно питайтесь, добавьте в рацион больше овощей и фруктов, не пропускайте приемы пищи

Избегайте стрессов

Старайтесь вовремя ложиться вечером и спать ночью не менее 7-9 часов

Ограничьте количество кофе и энергетиков, откажитесь от алкоголя

Гуляйте на свежем воздухе от 30 минут в день

Проветривайте помещение

Вечером занимайтесь спокойными делами и минимизируйте использование гаджетов

Если состояние здоровья вызывает беспокойство - обратитесь за помощью к врачу