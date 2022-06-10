Як приготувати буряк швидко і без зусиль: прості "хитрощі"
З буряка можна приготувати масу корисних і смачних страв, включаючи традиційний український борщ. Відомо, що на наших землях вирощувати цей овоч стали ще в X столітті (саме до цього періоду відноситься перша згадка про буряк на території Київської Русі), але тільки відносно недавно стали з'являтися способи, як істотно скоротити час приготування коренеплоду.
Які "хитрощі" можна використовувати при приготуванні буряка, щоб не витрачати біля плити понад годину - читайте в матеріалі нижче.
До слова, можна не тільки значно заощадити час, але й уникнути фарбування посуду на "бурякові" кольори, та й специфічного запаху на кухні після приготування на додачу.
Як швидко зварити буряк
- Спосіб 1: використовуючи мікрохвильову піч. Овоч миємо й цілком (зі шкіркою і хвостиком) поміщаємо в простий пакет (харчова плівка), який зав'язуємо. Потім відправляємо в мікрохвильовку, встановлюємо максимальну потужність і чекаємо 10 хвилин (якщо буряк не великий) або 20 хвилин - якщо у вас овоч великих розмірів.
- Спосіб 2: теж з мікрохвильовою. Розрізаємо чистий буряк без шкірки на часточки та поміщаємо в пакет, який також зав'язуємо. Але після цього робимо в пакеті невеликі дірочки (можна проколоти ножем чи виделкою) - для того, щоб пар міг виходити. Так можна домогтися потрібного результату хвилин за 7-15.
- Спосіб 3: використовуємо духовку у нашій плиті. Чистий овоч загортаємо у фольгу і відправляємо на деко на 40-50 хвилин в духовку, розігріту до 180-200 градусів. Якщо буряк молодий і маленьких розмірів, то час запікання можна скоротити до 3- хвилин.
- Спосіб 4: варимо на звичайній плиті. Чистий буряк кладемо в каструлю в воду, доведену до кипіння, і залишаємо на 40 хвилин - при цьому вогонь не зменшуємо, він має бути великим. Щоб температура води була ще вище, деякі господині додають 2-3 столові ложки рослинної олії. Після цього буряк слід потримати в холодній воді, щоб зварений овоч можна було легше очищати.
Раніше ми писали, чим саме корисний буряк, з якими продуктами його варто комбінувати, а з чим вживати - не можна категорично.
А також розповідали про два найдоступніші способи, як моментально зварити горох у супі.