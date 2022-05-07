Що приготував цей день всім знакам Зодіаку: гороскоп на 7 травня

Овен

Подумайте про своє життя в найближчі кілька місяців. Чого саме ви хочете досягти в найближчому майбутньому?

Телець

Ви можете покластися на свій внутрішній голос. Він знає краще, ніж здоровий глузд про те, що для вас дійсно добре.

Близнюки

Несподівана критика зіб'є вас сьогодні з пантелику. Постарайтеся не дуже агресивно захищатися.

Рак

Важливо вміти слухати інших людей. Але ось обтяжувати себе чужими проблемами не потрібно.

Лев

Якщо ви про щось передумали, то поки тримаєте це при собі. Інакше вас визнають вітряною і непостійною людиною.

Діва

Сьогодні вам буде важко прояснити якесь непорозуміння. Відкладіть це на більш сприятливий час.

Терези

Вам сьогодні буде легко заводити нові контакти. Однак не всі з них виявляться цінними.

Скорпіон

Немає сенсу розслідувати свої невиразні підозри. Все буде розсіюватися в повітрі.

Стрілець

Почекайте зі своїми планами. Сьогодні хід подій вирішить, як все буде далі.

Козоріг

Використовуйте цей день, щоб зарядити свої батарейки. Ви дуже скоро оціните цю можливість.

Водолій

Ви не впевнені в тому, чи варто вам зустрічатися сьогодні з іншими людьми. Але повірте, це не так вже й важливо.

Риби

Якщо ви не приділяли належної уваги бажанням інших, то вам ймовірно, доведеться зробити це саме зараз.