У приміських маршрутках Києва різко подорожчав проїзд: на якому напрямку

Квиток в одному напрямку обійдеться пасажиру в 38 грн і навіть більше, розповідають у пресслужбі перевізника. Нові ціни почнуть діяти вже з суботи, 13 березня.

В "Обуховтрансі" подорожчання обґрунтували збільшенням збитковості перевезень, що пов'язано з підвищенням цін на пальне, мастильні матеріали, шини, запасні частини, збільшенням розміру заробітної плати і зменшенням пасажиропотоку через карантин.

Так, проїзд від Українки до Києва виріс на цілих 10 грн - до 38 грн. Стільки ж буде коштувати напрямок Обухів - Київ, Березовий - Київ. Від Гусачівки до Києва можна буде дістатися за 48 грн, а від села Красне за 47 грн.

Маршрути і нові ціни (діють з 13 березня):

№309 "Обухів - Київ АС "Видубичі" складе 38 грн;

№310 "Обухів - Київ АС "Видубичі" складе 38 грн;

№311 "Обухів - Київ АС "Видубичі" складе 38 грн;

№313 "Українка - Київ АС "Видубичі" складе 38 грн;

№789 "Березовий (Сади) - Київ АС "Видубичі" складе 38 грн;

№811 "Гусачівка - Київ АС "Видубичі" складе 48 грн;

№852 "Красне - Київ АС "Видубичі" складе 47 грн.