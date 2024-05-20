"Приключения Джеки Чана", "Вуншпунш" и другие: 5 мультиков из прошлого, которые заинтересуют даже взрослых

"Приключения Джеки Чана"

Мультсериал, получивший 5 сезонов, вышел на экраны в 2000 году, но был очень популярен еще долго после премьеры. В нем вы увидите приключения Джеки Чана в вымышленном мире, где у него есть племянница, а вокруг существует магия.

"Вуншпунш"

Анимационный сериал получил два сезона и тоже был популярен в "нулевых". Вы увидите историю о коте и вороне, которые стараются не давать своим владельцам-колдунам портить мир и делать плохие вещи. Все это довольно смешно, но и полезно для детей, ведь учит делать добрые дела.

"Настоящие монстры"

А этот мультик в жанре кошмаров больше подойдет взрослым, а не маленьким. Он получил 4 сезона и рассказывает о необычных монстрах, живущих в канализации. Невероятные приключения и интересные персонажи не оставят вас равнодушными.

"Земля до начала времен"

Приключенческий мультфильм о динозаврах понравится не только маленьким зрителям, верящим в чудо и интересующимся палеонтологией, но и взрослым, которые просто хотят хорошо провести время и погрузиться в воспоминания из детства.

"Флиппер и Лопака"

Мультик о мальчике и дельфине, ставших друзьями, презентовали еще в 1999 году. Впрочем, он получил интересный сюжет, поэтому понравится даже современным детям.