В прифронтовом Краматорске семьи с детьми получили помощь от Фонда Ахметова

В Краматорске Донецкой области несмотря на частые обстрелы остается немало людей, в том числе и семей с детьми. Фонд Рината Ахметова передал две тысячи продуктовых наборов для наиболее уязвимых категорий из них - детей с инвалидностью, многодетных семей, матерей-одиночек и т.д. На данный момент выдачи в городе завершены.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
В каждом продуктовом наборе - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.
С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.