Приїжджали в Донецьк за рабами: в "ДНР" видали новий фейк про Україну

В "ДНР" оскандалилися новим безглуздим фейком про Україну. На цей раз військова, яка "служила" в лавах "ДНР" з позивним Боня, повідомила, що українці приїжджали в Донецьк за рабами, а також могли просто так захопити будь-який будинок. Про це вона розповіла в інтерв'ю російському виданню "Зірка".

Також Боня сказала, що особисто бачила папір, підписаний президентом Петром Порошенко про нібито дозвіл приїжджим займати будь-який потрібний їм будинок у місті. Вона стверджує, що цей випадок стався в 2014 році.

"Ми приїхали в Донецьк в черговий раз, отримати накази і все інше. Нас послали ловити деерргешників. Сказали, що їздить "пиріжок" з минометом по місту десь в районі Калінінського виконкому. І обстрілює приватний сектор. Ми поїхали. І ось одна машина нам сподобалася, стара "четвірка" з сумськими номерами. Бабуся, дідусь, мішки у них якісь... Коли запитали, чого вони тут шукають, вони показали нам папір, виписаний Петром Порошенко, на будинок, який їм сподобається. Вони туди можуть заселятися, тільки потрібно буде вписати адресу. А на питання, якщо там живуть люди, вони кажуть: "Ну, будуть у нас працювати". Тому що за цим договором їм можна було мати трьох рабів і трьох робочих. Довелося відправити тоді до товариша Аносова "на хатинку", нехай розбираються. Яким чином вони взагалі потрапили в Донецьк з західної України, і взагалі хто з такими паперами їх сюди пропустив", - розповіла Боня.

Фото: Снайперша Боня (Скріншот з відео)

В коментарях до посту Анатолія Штірліца в Facebook користувачі іронічно відреагували на цей фейк.

Обожнюю такі розповіді, можна сказати новий жанр в публіцистиці - дебіли про дебілів і для дебілів.

Вам смішно. а в нашому селі вірять...І нічого не докажеш....Мені не до сміху......

Я й не знав, що можна.

Блін, треба рухатися поки всіх не розібрали.

Своїх двох я давно вивів в чисте поле, поставивши до стіни та пустивши кулю в лоба.

А що тут дивно... Я так собі перших рабів і брав. Папір за підписом Пороху до цих пір в мені.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/ukrarmnews)

Як ми раніше писали, боєць АТО Віталій Фоменко, який п'ять років тому був на Донбасі і вийшов живим з Іловайського котла, відтворив хронологію того жахливого дня і розповів, як усе було.

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