Ці прийоми насправді не захищають від мікробів: перестаньте вірити
Певні методи захисту від мікробів насправді не працюють. Вони створюють видимість безпеки та захисту.
Яким прийомам про захист від мікробів не варто вірити – читайте в матеріалі нижче.
Правило 5 секунд
Вважається, що, якщо їжа впала на підлогу і її підняти швидше, ніж за 5 секунд – її можна вживати. Мовляв, мікроби за короткий термін не встигають потрапити на ваш бутерброд або яблуко. Але дослідження показують, що мікроорганізмам вистачить і однієї секунди, щоб влаштуватися на поверхні вашої їжі. І чим довше предмет знаходиться на підлозі – тим більше мікробів на ньому збирається. Їжу можна помити або викинути.
Торкатися дверну ручку через рукав або хустку
Створення бар'єру між шкірою та мікробами - це правильна ідея. Але ось одяг для цього не підходить. Весь бруд, бактерії та віруси, які були на дверній ручці, залишаться на вашому одязі й будуть контактувати з вашою шкірою, руками, волоссям, телефоном, сумкою. Використовувати можна одноразову паперову серветку і варто скласти її в кілька разів, а потім просто викинути. А руки - помити.
Натискати на кнопки ліфта ліктем або кісточками пальців
Мікроби також потрапляють на ваш одяг або пальці, а звідти – на ваші руки, обличчя та інші ділянки тіла. Є сенс використовувати одноразову паперову серветку, а руки після – відразу ж помити.
Затримувати дихання, якщо хтось поруч чхнув або кашляє
Цей спосіб не вбереже вас від зараження, якщо людина дійсно хвора і заразна. Затримати дихання досить у вас все одно не вийде, а найдрібніші краплі вірусу, слини та мокротиння все одно потраплять у ваші дихальні шляхи. І ваш ніс - не єдиний шлях потрапляння вірусу в організм. Інфекція може проникнути через очі або рот. Варто дотримуватися дистанції в 1,5-2 метри та носити захисну маску, яка закриває і ніс, і рот.
Використання антибактеріальних серветок для поверхонь
Для кожної поверхні – нова серветка. Якщо однією протерти стіл, дверну ручку, вимикачі та кнопки – то ви просто рознесете мікроби по всіх поверхнях. Чим довше ви використовуєте серветку, тим більше на ній накопичується мікроорганізмів, а ось антибактеріального засобу стає менше.
Антисептик для рук
За останні півтора року санітайзери стали нашими постійними супутниками й здається, що це 100% захисту. На жаль, це не так. Антисептики не замінюють воду і мило. Ефективність санітайзера на брудних поверхнях набагато нижче. І чіпати обличчя після його використання все одно не рекомендується. Якщо немає можливості вимити руки, то протріть їх спочатку серветкою, потім нанесіть антисептик. І не використовуйте його кожні 15 хвилин – можна отримати резистентність до мікробів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому українці вірять, що сода захищає від раку і проблем з серцем.
А також розповідали про те, чому потрібно носити захисну маску, навіть якщо ви вакциновані "Модерною".