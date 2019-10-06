Ці прийдуть вбивати: фотографія дітей з Донецька шокувала мережу

У мережі показали фотографію школярів з окупованого Донецька
В окупованому Донецьку діти одягнені у військову форму "ДНР" прямо за партами в школі. Знімки показав на своїй Facebook-сторінці офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").
"Окупований Донецьк ... Сотні разів писав, що фото військово-патріотичних заходів хотів би бачити постійно в українському сегменті і своїй стрічці, але я кожен день бачу навпаки, в сегменті російських окупантів ... А у нас все, як завжди ... На папері або для галочки. Вони 5 років інфікують наших дітей, частина з них вже підросли і служать в окупаційних військах ...", - написав під фото військовий.
Фото: Діти в Донецьку (facebook.com/ukrop.bc)
Користувачі мережі відреагували на сумне фото дітей в коментарях у автора поста.
Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)