Эти придут убивать: фотография детей из Донецка шокировала сеть

В сети показали фотографию школьников из оккупированного Донецка
В оккупированном Донецке дети одеты в военную форму "ДНР" прямо за партами в школе. Снимки показал на своей Facebook-странице офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
"Оккупированный Донецк ... Сотни раз писал, что фото военно-патриотических мероприятий хотел бы видеть постоянно в украинском сегменте и своей ленте, но я каждый день вижу наоборот, в сегменте российских оккупантов ... А у нас все, как всегда ... На бумаге или для галочки. Они 5 лет инфицируют наших детей, часть из них уже подросли и служат в оккупационных войсках ...", - написал под фото военный.
Фото: Дети в Донецке (facebook.com/ukrop.bc)
Пользователи сети отреагировали на грустное фото детей в комментариях у автора поста.
Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)