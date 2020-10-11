Причини, які дозволяють грипу та вірусів захопити наш організм: ви будете здивовані

Причини, які впливають на сприйнятливість до грипу і простуд (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали причини, які роблять людину більш схильною до застуд і грипу

Медики стверджують, що сприйнятливість до сезонних застуд та грипу може бути пов'язана не тільки з фізичним станом і зниженим імунітетом, але і з психологічним станом людини. Люди, які схильні до самотності та затяжних депресій, частіше застуджуються і довше одужують, вважають вчені.

Фахівці назвали головні фактори, які впливають на ослаблення імунітету і схильність до сезонних захворювань, пише Yahoo! Style.

Самотність

Такий стан викликає хронічний стрес і руйнує імунну систему. Самотність впливає на організм на генетичному рівні та пригнічує гени, які виробляють антитіла і виробляють імунітет. Соціальні контакти дуже важливі для життя будь-якої людини, не варто обмежувати їх повністю.

Низький рівень вітаміну D

Вітамін D впливає на багато процесів в організмі людини та захищає його від декількох видів раку, від застуди, грипу і навіть коронавірусу. Низький рівень цього вітаміну вважають основним при "підвищеній чутливості до простуд". Щоденна доза вітаміну D повинна становити 600 МО, а після 70 років – 800 МО.

Брудні руки

Миття рук є профілактичним засобом проти багатьох вірусів та інфекцій. Важливо дотримуватися правил гігієни завжди та правильно мити руки з милом не менше 15-20 секунд. Також важливо використовувати дезінфекційні засоби у громадських місцях і регулярно протирати руки серветками, особливо в супермаркетах і після транспорту.

Хронічне недосипання

Сон необхідний людині, через те, що в цей час організм проводить процес відновлення. Якщо сну недостатньо, то це може сильно позначитися на сприйнятливості до хвороб, а також на їх перебіг і процес одужання. Намагайтеся спати не менше 7-8 годин на добу.

Низька фізична активність

Сидячий спосіб життя, малорухливість, відсутність фізичних вправ – це все призводить до того, що організм стає інертним і боротися з вірусами він не хоче. Будь-яка інфекція буде довше тріпати той організм, який не має загартування фізичними вправами.

Громадський транспорт

На жаль, постійне пересування в громадському транспорті значно збільшує ризик підхопити гостру респіраторну інфекцію. Будь-які скупчення народу в замкнутих просторах призводять до того, що люди починають обмінюватися своїми мікробами.

Велика кількість цукру

Надлишок цукру в організмі призводить до різних запалень, які знижують імунітет. Чоловікам не можна їсти понад 36 грамів цукру на добу (близько 9 чайних ложок), жінкам – не більше 24 грам (6 чайних ложок). Варто враховувати, що цукор міститься в більшості продуктів, які ми вживаємо щодня.

Частий прийом антибіотиків

Антибіотики діють лише інфекції, які викликані бактеріями. Проти вірусів та грипу антибіотики приймати не можна. Якщо ви часто приймаєте антибіотики, то організм починає до них звикати, а відповідно – перестає реагувати на інфекції, що викликає затяжне і тривале лікування.

Недолік води

З віком зневоднення організму настає легко і це може пригнічувати імунну систему. Дегідратація обмежує секрецію антимікробних білків в слині. Медики радять випивати в день не менше 4-6 склянок води.

Куріння

Згубна звичка робить людину більш уразливою до сезонних вірусів та інфекцій. Токсини в сигаретному димі атакують Т-клітини, які забезпечують першу лінію захисту від вірусів.

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