Причиной может стать крик или плач. Почему в Европе могут забрать ребенка из семьи украинцев

Отмечается, что причины были совершенно разные - от пропуска занятий в школе без уважительной причины до реальных ситуаций насилия. При этом эксперты отмечают, что случаи насилия и издевательств - скорее исключение. А причиной передачи ребенка под опеку может стать незнание законов или неприятная случайность.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, украинцы начали массово выезжать в страны Европы и увозить туда детей. И пришлось адаптироваться к совершенно новым условиям, новым школам и детским садам, новым законам и правилам. Сотни украинских семей столкнулись с новой проблемой - европейские органы опеки забрали у них детей.

Почему у украинцев в Европе могут забрать ребенка специальные службы, с какими проблемами сталкиваются родители при попытках вернуть детей и что нужно делать, чтобы не попасть в такие ситуации, рассказали в материале BBC Украина.

Случаи не единичные

Летом офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщал о 240 известных случаев, когда у родителей или опекунов в западных странах забирали детей местные спецслужбы.

В Польше - изъяли 75 детей из семей, в Италии - 7, во Франции - 7. Данных по Германии не предоставили, но в посольстве отметили, что такие случаи не единичные. Дипломаты отмечают, что большинство детей удается вернуть родителям и часто семьи из-за таких инцидентов возвращаются в Украину.

Юристы и эксперты отмечают, что побои, сексуальное насилие и другие тяжелые преступления - скорее исключение в этой статистике. Чаще всего социальные службы могут забрать ребенка из семьи по причинам, которые в Украине бы ни у кого не вызвали б вопросов.

Подозрение вызвала сонливость матери

Елена Родом из Луганска и бежать от войны ей пришлось во второй раз, теперь из Харькова, куда она перебралась ранее. В марте 2022 года она оказалась в Берлине с 10-летней дочкой. У девочки есть инвалидность и она требует особенного ухода. Поэтому адаптация на новом месте давалась не всегда просто.

Мама - типичный представитель среднего класса, хорошо говорит по-английски, в Украине работала в общественном секторе. В Берлине начала сразу посещать курсы немецкого и активно включилась в жизнь местного сообщества. А потом произошло то, что Елена называет шоком.

В ноябре 2022 года у нее забрали дочь представители Югендамту, немецкой службы защиты прав детей. По словам украинки, причиной стало то, что на фоне депрессии ей выписали неправильную дозу антидепрессантов.

Чрезмерная сонливость и вялость матери вызвали подозрение у сотрудников школы, и они сообщили в спецслужбы.

"Мы общались уже год, они знали, что мы адекватная семья, которая приехала из-за российской агрессии. Они говорят, что подумали, что я употребляю наркотики, но они могли бы и спросить об этом, прежде чем куда-то звонить", - возмущена Елена.

У нее был рецепт и подтверждение от врачей, но убедить Югендамт не удалось. Девочка провела отдельно от матери два месяца и Елене позволяли ее посещать только в определенные дни и под присмотром.

"Нас закрывали в комнате, как преступников, и даже подслушивали. Девочка особенная, она очень страдала, начался регресс. Она и так отстает в развитии, а тут стала вести себя как грудной ребенок, писаться в штаны, я просто ее не узнавала. Она постоянно плакала, и даже сейчас боится спать одна", - говорит украинка.

Немецкого украинка не знает и из-за этого было еще сложнее. Но она привлекла общественные организации, посольство, даже связывалась с депутатами Европарламента. Вернуть дочку она смогла только в январе 2023, когда нашла адвоката. Его вмешательство в переговоры со спецслужбой позволило вернуть дочку даже без суда. По словам Елены, работники Югендамта в присутствии адвоката даже разговаривать с ней начали другим тоном.

Прошло уже полгода, но девочка до сих пор травмирована и боится отпускать маму, а Елене приходится посещать психотерапевта.

Но так быстро вернуть ребенка удается далеко не всегда.

Ребенка могут изъять из семьи по разным причинам (фото: Getty Images)

49-летняя Татьяна из Львова оказалась с 6-летним сыном в городке Вайден в немецкой Баварии. Уже 4 месяца она не может вернуть сына и за это время немецкие соцслужбы позволили ей увидеться всего один раз. Сейчас длится суд, который должен решить, вернут ли ей мальчика.

Татьяна говорит, что была хорошей мамой, а сына забрали у нее из-за недоразумения и семейный конфликт. У женщины сложные отношения с матерью, которая проживает вместе с ними в Германии. Якобы именно она пожаловалась на насилие со стороны дочери, после чего мальчика изъяли из семьи соцслужбы.

Работники соцслужбы поставили под сомнение адекватность Татьяны и заподозрили, что она может представлять угрозу для здоровья ребенка. Якобы у женщины были скандалы с мамой, но при этом она выполняла свои родительские обязанности.

"Я не алкоголичка, дома всегда порядок, есть еда", - говорит Татьяна.

Мать Татьяны отселили в приют для женщин, которые пострадали от насилия, а мальчика отдали под временную опеку немецкой семье. За три месяца мама смогла увидеть сына всего раз, и то - 20 минут.

"Я две недели не ела и не спала. Ты в чужой стране, ты не знаешь языка, их законов. Когда думаю, что я своего ребенка больше не увижу, у меня нет смысла жить", - говорит украинка.

Суд назначил ряд процедур, в том числе психиатрическую экспертизу, индивидуальную и семейную психотерапию для мирного урегулирования конфликта. Следующее заседание - 30 ноября.

Украинские дети обязательно должны посещать школу в странах Европы (фото: Getty Images)

Алкоголь, прогулы в школе, оставили ребенка дома одного

Причины изъятия детей из украинских семей за границей совершенно разные. Среди них действительно есть криминальные истории.

Польшу шокировал судебный процесс над женщиной из Днепропетровской области, у которой под опекой было десять детей в возрасте от 4 до 16 лет. Семья из-за войны выехала в Познань, где их приютила польская семья. Со временем поляки заметили странное поведение детей.

Выяснилось, что приемная мать годами издевалась над детьми, била их, унижала, морила голодом и сексуально эксплуатировала. Детей забрали, с ним работают психологи, мать отправили под суд.

Но такие случаи - скорее исключение. Проблемы могут возникнуть из-за совершенно незначительных нарушений. В западных странах табу на любое насилие в отношении ребенка.

Например, в Германии, запрещены любые телесные наказания, нанесение психологической травмы и любое поведение с ребенком, которое унижает человеческое достоинство.

Поводом для обращения в Службу по вопросам детей может стать громкий крик из соседской квартиры, длинный детский плач, наличие на лице ребенка царапин или синяков. Порой это позволяет обнаружить то насилие, на которое в Украине не обратили бы внимание.

Часто поводом бывает разница в законодательстве, которую украинцы и опекуны часто не осознают. А еще - особенности работы западных соцслужб, которые действуют более жестоко и бескомпромиссно, если речь идет о защите прав ребенка.

Как сообщили в украинском посольстве в Польше, детей чаще забирали из-за того, что опекун был в состоянии алкогольного опьянения. Украинские родители не знают, что в Европе запрещено оставлять ребенка дома одного. При этом возрастные ограничения в каждой стране разные: во Франции и Британии - ребенок должен быть под присмотром до 12 лет, в Польше - до 7 лет.

Еще одна причина - обязательное посещение школы. Пропуски без уважительных причин являются поводом для администрации заведения для жалобы в соцслужбы, что родители не выполняют свои обязанности.

В Швейцарии вполне респектабельная украинка получила официальное распоряжение от местной соцслужбы и требование пройти проверку на употребление наркотиков из-за того, что ребенок 15 дней не посещал школу.

У ребенка была ветрянка, записаться к местному врачу было невозможно, и мама лечила дома сама. Все это время она получала письма из школы, которые некорректно переводила. А потом они пришли к ней домой, кричали на французском, она испугалась и не открыла дверь. Тогда они вызвали полицию, так как посчитали, что она удерживает ребенка силой.

Если ребенок не посещает школу более трех дней (лечение, поездка домой) - нужно сообщить в школу и желательно заранее. Отпуск уважительной причиной не считают и, если в аэропорту полиция увидит ребенка в школьное время - начнут выяснять подробности.

Проблемы возникают, если ребенка из Украины вывезла не мама, а бабушка. В Италии и Франции опекуном ребенка не может быть человек, который достиг 65-летнего возраста.

Как объясняют юристы, в европейских странах имеют право на изъятие детей, так как между Украиной и странами ЕС есть документ, который называется Гаагская Конвенция про юрисдикцию, право, которое применяется, признание, исполнение и сотрудничества по поводу родительской ответственности и мероприятий защиты детей от 19 октября 1996 года.

Соответственно, смена страны проживания тянет за собой смену юрисдикции. И на украинцев за границей распространяется действие законов страны, в которой они находятся.

В Европе нельзя оставлять ребенка одного (фото: Getty Images)

Порой изъятия детей из семьи можно избежать, если бы семьи получили надлежащую поддержку от стран, которые их приютили. Можно самостоятельно обращаться в соцслужбы, если нужна помощь.

Можно обращаться в украинские консульства, в администрацию школы или садика, общаться в местных группах, с другими родителями, изучить законы.

Родителям не рекомендуется реагировать агрессивно на вопросы, проверки и прочее. Любая агрессивная реакция ставит под сомнение психиатрическое состояние родителей, и их отправляют к специалистам.

Если ребенка изъяли, нужно обращаться в местное украинское консульство, в офис к Уполномоченному по правам человека, к местным благотворительным организациям и общинам. Там же помогут найти переводчика и адвоката.