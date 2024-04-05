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Причины постоянной усталости: эти варианты вам даже не приходили в голову

Какие неожиданные причины могут быть у постоянной усталости (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Состояние постоянной усталости сопровождает сейчас многих украинцев. В этом преимущественно виновата весенняя погода, постоянное недосыпание, стрессы и тревога. Однако есть причины постоянной усталости, которые вам даже не приходили в голову.

Какие еще могут быть причины постоянной усталости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Наталию Самойленко в Instagram.

Причина 1. Дефицит йода, железа или витамина Д

Зачастую весной мы сталкиваемся с проблемой дефицитных состояний организма. Проверить, есть ли у вас недостаток этих принципиальных частей поможет анализ.

Если недостаточный уровень подтвердится, не спешите заниматься самолечением и скупать их в таблетированной форме – ведь правильно сбалансировав свой рацион можно повысить уровень дефицита. Только врач может определить дозу и выписать прием препаратов.

Причина 2. Нарушение состава микрофлоры кишечника

Наш кишечник содержит триллионы полезных бактерий, помогающих переваривать пищу и является обязательной частью иммунной системы нашего организма.

Нарушение гармонии бактерий в кишечнике может прием антибиотиков, а также неправильное питание. Кишечник прекращает производить полезную микробиоту, а все силы тратит на переработку вредной пищи.

Причина 3. Употребление слишком мало калорий

Если мы употребляем мало калорий, чтобы покрыть базовые потребности, наш метаболизм замедляется и сохраняет энергию, что может вызвать усталость.

"Беспокойтесь о здоровье в целом, ведь наш организм всегда дает сигналы, главное - это вовремя обратиться к специалистам, чтобы распознать причины и эффективно их устранить", - советует специалист.

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