Причини постійної втоми: ці варіанти вам навіть не спадали на думку

Стан постійної втоми супроводжує зараз багатьох українців. У цьому переважно винні весняна погода, постійне недосипання, стреси та тривога. Однак є причини постійної втоми, які вам навіть не спадали на думку.
Які ще можуть бути причини постійної втоми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Наталію Самойленко в Instagram.
Часто навесні ми стикаємося з проблемою дефіцитних станів організму. Перевірити, чи є у вас дефіцит цих важливих елементів допоможе аналіз.
Якщо недостатній рівень підтвердиться, не поспішайте займатися самолікуванням та скуповувати їх у таблетованій формі - адже правильно збалансувавши свій раціон можна підвищень рівень дефіциту. Лише лікар може визначити дозу та виписати вам прийом препаратів.
Наш кишечник містить трильйони корисних бактерій, які допомагають перетравлювати їжу та є обов'язковою частиною імунної системи нашого організму.
Порушення гармонію бактерій у кишечнику може прийом антибіотиків, а також неправильне харчування. Кишечник припиняє виробляти корисну мікробіоту, а всі сили витрачає на переробку шкідливої їжі.
Якщо ми вживаємо замало калорій, щоб покрити базові потреби, наш метаболізм сповільнюється та зберігає енергію, що потенційно може спричинити втому.
"Турбуйтеся про здоров'я в цілому, адже наш організм завжди дає сигнали, головне - це вчасно звернутися до спеціалістів, щоб розпізнати причини та ефективно їх усунути", - радить фахівець.
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