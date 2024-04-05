Причини постійної втоми: ці варіанти вам навіть не спадали на думку

Причина 1. Дефіцит йоду, заліза або вітаміну Д

Часто навесні ми стикаємося з проблемою дефіцитних станів організму. Перевірити, чи є у вас дефіцит цих важливих елементів допоможе аналіз.

Якщо недостатній рівень підтвердиться, не поспішайте займатися самолікуванням та скуповувати їх у таблетованій формі - адже правильно збалансувавши свій раціон можна підвищень рівень дефіциту. Лише лікар може визначити дозу та виписати вам прийом препаратів.

Причина 2. Порушення складу мікрофлори кишечника

Наш кишечник містить трильйони корисних бактерій, які допомагають перетравлювати їжу та є обов'язковою частиною імунної системи нашого організму.

Порушення гармонію бактерій у кишечнику може прийом антибіотиків, а також неправильне харчування. Кишечник припиняє виробляти корисну мікробіоту, а всі сили витрачає на переробку шкідливої їжі.

Причина 3. Вживання занадто малої кількості калорій

Якщо ми вживаємо замало калорій, щоб покрити базові потреби, наш метаболізм сповільнюється та зберігає енергію, що потенційно може спричинити втому.

"Турбуйтеся про здоров'я в цілому, адже наш організм завжди дає сигнали, головне - це вчасно звернутися до спеціалістів, щоб розпізнати причини та ефективно їх усунути", - радить фахівець.