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Причини постійної втоми: ці варіанти вам навіть не спадали на думку

Які неочікуванні причини можуть бути у постійної втоми (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Стан постійної втоми супроводжує зараз багатьох українців. У цьому переважно винні весняна погода, постійне недосипання, стреси та тривога. Однак є причини постійної втоми, які вам навіть не спадали на думку.

Які ще можуть бути причини постійної втоми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Наталію Самойленко в Instagram.

Причина 1. Дефіцит йоду, заліза або вітаміну Д

Часто навесні ми стикаємося з проблемою дефіцитних станів організму. Перевірити, чи є у вас дефіцит цих важливих елементів допоможе аналіз.

Якщо недостатній рівень підтвердиться, не поспішайте займатися самолікуванням та скуповувати їх у таблетованій формі - адже правильно збалансувавши свій раціон можна підвищень рівень дефіциту. Лише лікар може визначити дозу та виписати вам прийом препаратів.

Причина 2. Порушення складу мікрофлори кишечника

Наш кишечник містить трильйони корисних бактерій, які допомагають перетравлювати їжу та є обов'язковою частиною імунної системи нашого організму.

Порушення гармонію бактерій у кишечнику може прийом антибіотиків, а також неправильне харчування. Кишечник припиняє виробляти корисну мікробіоту, а всі сили витрачає на переробку шкідливої їжі.

Причина 3. Вживання занадто малої кількості калорій

Якщо ми вживаємо замало калорій, щоб покрити базові потреби, наш метаболізм сповільнюється та зберігає енергію, що потенційно може спричинити втому.

"Турбуйтеся про здоров'я в цілому, адже наш організм завжди дає сигнали, головне - це вчасно звернутися до спеціалістів, щоб розпізнати причини та ефективно їх усунути", - радить фахівець.

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