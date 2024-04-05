Причины постоянной усталости: эти варианты вам даже не приходили в голову
Состояние постоянной усталости сопровождает сейчас многих украинцев. В этом преимущественно виновата весенняя погода, постоянное недосыпание, стрессы и тревога. Однако есть причины постоянной усталости, которые вам даже не приходили в голову.
Какие еще могут быть причины постоянной усталости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Наталию Самойленко в Instagram.
Причина 1. Дефицит йода, железа или витамина Д
Зачастую весной мы сталкиваемся с проблемой дефицитных состояний организма. Проверить, есть ли у вас недостаток этих принципиальных частей поможет анализ.
Если недостаточный уровень подтвердится, не спешите заниматься самолечением и скупать их в таблетированной форме – ведь правильно сбалансировав свой рацион можно повысить уровень дефицита. Только врач может определить дозу и выписать прием препаратов.
Причина 2. Нарушение состава микрофлоры кишечника
Наш кишечник содержит триллионы полезных бактерий, помогающих переваривать пищу и является обязательной частью иммунной системы нашего организма.
Нарушение гармонии бактерий в кишечнике может прием антибиотиков, а также неправильное питание. Кишечник прекращает производить полезную микробиоту, а все силы тратит на переработку вредной пищи.
Причина 3. Употребление слишком мало калорий
Если мы употребляем мало калорий, чтобы покрыть базовые потребности, наш метаболизм замедляется и сохраняет энергию, что может вызвать усталость.
"Беспокойтесь о здоровье в целом, ведь наш организм всегда дает сигналы, главное - это вовремя обратиться к специалистам, чтобы распознать причины и эффективно их устранить", - советует специалист.
Раньше мы писали о том, почему появляется состояние "я ничего не чувствую" и когда нужна помощь.
А еще рассказывали о том, как различить эмоциональное выгорание, стресс и усталость.