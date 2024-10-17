Причины конфликтов между свекровями и невестками: их всего три

Конфликт интересов и ценностей

Свекровь может иметь свои представления о том, как должна выглядеть семейная динамика, воспитание детей или ведение домашнего хозяйства. Невестка, в свою очередь, может иметь свои взгляды, которые могут быть диаметрально противоположными.

Эти разногласия могут привести к ощущению угрозы у свекрови, которая может считать, что ее опыт и традиции отвергаются. Невестка, в свою очередь, может ощущать давление, пытаясь соответствовать ожиданиям свекрови.

Власть и контроль

Иногда конфликты между свекровями и невестками возникают из-за борьбы за власть и контроль в семье. Свекровь может чувствовать, что ее роль в семье уменьшается, когда ее сын женится, и она пытается сохранить свое влияние.

Это может приводить к недоразумениям и конфликтам, когда свекровь пытается вмешиваться в отношения молодой пары. Невестка может воспринимать это как угрозу своей автономии и независимости, что только усугубляет конфликт.

Коммуникационные проблемы

Проблемы в коммуникации - еще одна распространенная причина конфликтов. Иногда свекровь и невестка не могут открыто выразить свои чувства и потребности, что приводит к недоразумениям.

Невестка может чувствовать, что свекровь не уважает ее мнение или решение, в то время как свекровь может считать, что ее советам не уделяется внимания. Эти коммуникационные барьеры могут привести к накоплению негативных эмоций и, наконец, к конфликтам.

"Обе стороны испытывают свои чувства, страхи и потребности. Открытый диалог, взаимоуважение и готовность слушать друг друга могут стать основой для укрепления отношений и уменьшения напряжения в семье", - объясняет Наталья Гарина.