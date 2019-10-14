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Причин може бути багато: несподіваний прогноз про здоров'я Заворотнюк

STYLERЖиття    14.10.2019 - 15:15
Причин може бути багато: несподіваний прогноз про здоров'я Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасію Заворотнюк могли перевезти в іншу лікарню з різних причин

Анастасія Заворотнюк, яку родичі перевезли з однієї приватної клініки в іншу для складного лікування онкологічного захворювання, може знаходитися у критичному стані. Відомий лікар-онколог Ігор Долгополов пояснив, що всі розмови про те, що відомій актрисі залишилося жити 48 годин – не відповідають дійсності.

Анастасія Заворотнюк може знаходиться в комі

Лікар зазначив, що без точного діагнозу Анастасії Заворотнюк неможливо зробити прогнози про те, скільки їй насправді залишилося жити. І така ситуація може виникнути, якщо у пацієнта діагностовано травму спинного чи головного мозку.

Причин може бути багато: несподіваний прогноз про здоров'я Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

"Якщо існує тривале поточне захворювання, то інформація про 48 годин неправильна", - висловив думку Долгополов.

Також, він вважає, що причин для переведення Заворотнюк в іншу лікарню могло бути кілька.

"Перше – це ухвалення консиліуму про перехід на інше лікування. Причини можуть фінансовими у родичів. Третя причина, найпоширеніша, це просто прийняття рішення родичами про переведення в іншу установу", - розповів лікар-онколог.

Що говорять інші лікарі

Раніше інший лікар повідомила, що до лікування Анастасії Заворотнюк могли підключити інших фахівців – нейрохірургів, які повинні вирішити питання про її подальше лікування.

Причин може бути багато: несподіваний прогноз про здоров'я Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Всі російські ЗМІ облетіла новина про те, що Заворотнюк знаходиться в прекоматозному стані, проте рідні актриси спростували дану інформацію і закликали не вірити повідомленням, які з'являються в пресі.

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