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Уберите это с подоконника: вот какие вещи не должны находиться возле окна

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Среда 22 марта 2023 20:05
Уберите это с подоконника: вот какие вещи не должны находиться возле окна Что нельзя класть на подоконник (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто подоконник, расположенный на кухне, используют как полку. Однако некоторые вещи категорически не рекомендуется хранить возле окна.

Что нельзя ставить на подоконник - читайте в материале Styler ниже.

Продукты питания

Производители на упаковке продуктов отмечают, что продукты питания нельзя хранить в месте, на которое падают прямые лучи солнца.

Лучше класть продукты в холодное место с нормальным уровнем влажности. В общем, подоконник не отвечает этим требованиям.

Предметы из стекла

Хрупкие предметы могут упасть на пол из-за сквозняка и разбиться. Также на подоконник может запрыгнуть кот.

К тому же не стоит ставить возле окна свечи, поскольку солнечные лучи будут способствовать быстрой деформации воска.

Техника

Мультиварка, микроволновка и электрочайник во включенном состоянии будут выделять пару. В результате на стекле может появиться большая трещина из-за разности температурного режима.

Также повышенный уровень влажности способствует образованию конденсата на рамах, поэтому они могут покрыться плесенью.

Косметика и бытовая химия

Нельзя хранить на подоконниках аэрозоли и духи, ведь в этом месте достаточно горячий воздух.

В результате косметические средства испытывают химические реакции и ими пользоваться нельзя будет.

Фотографии

Краска, нанесенная на бумагу, не может противостоять контакту с прямыми лучами солнца. Всего через несколько недель изображения станут бледными.

Лучше всего сохранять фотографии в альбоме, поскольку это надежно защитит их от порчи.

Раньше мы сообщали, какие вещи нельзя держать в доме, ведь они притягивают беду.

Также мы писали, что в доме ворует вашу энергию. От некоторых вещей нужно срочно избавиться.

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