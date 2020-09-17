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Президент Світлана: Тихановська пішла на несподіваний крок

Автор: Дмитрий Войналович

Світлана Тихановська нарешті завела свій офіційний аккаунт в Instagram

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська завела аккаунт в Instagram. Там її можна знайти за нікнеймом prezident.sveta (Президент Світлана, або Президент Світла). А в описі профілю Тихановська написала, що вона - "президент, обраний білоруським народом".

Зазначимо, що Світлана веде свій аккаунт, на якому є поки що лише кілька записів, російською мовою. Також вона обіцяє, що її Instagram буде "більш неформальним", ніж ТГ-канал "Пул первой".

"Дорогі білоруси! Всі ми з вами в цьому році зробили усвідомлений вибір - йти назустріч новій, вільній Білорусі. Я розумію, що для перемоги потрібно використовувати всі можливі канали, і тому з'явився цей аккаунт - моя єдина актуальна персональна сторінка. Вона буде більш неформальною, ніж мій офіційний ТГ-канал "Пул первой" - адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції і позначки. І в першу чергу я повинна сказати, що ви - герої! Без вас ми і я особисто не змогли б пройти такий великий шлях. Спасибі вам!" - написала опозиціонерка в своєму першому пості.

Перший пост в Instagram Світлана Тихановська проілюструвала своїм фото (instagram.com/prezident.sveta)

За кілька годин Тихановська опублікувала кілька постів. Серед них: портрет Світлани, присланий однією з прихильниць, спільне фото з Марією Колесниковою, а також картина і довірча грамота на її ім'я від членів об'єднання "Білоруси в Швеції".

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Перші пости Світлани Тихановської в Instagram (instagram.com/prezident.sveta)

Додамо, що менш ніж за добу на Тихановську підписалися майже 40 тис. користувачів інтернету.

Сама ж опозиціонерка "стежить" за Веронікою та Валерієм Цепкало, Віктором Бабарико, Марією Колесниковою, акаунтом Координаційної ради та "Країна Для Життя". Остання сторінка до сьогодні була єдиним офіційним Instagram-майданчиком, де публікувалася інформація про "президента Республіки Білорусь Світлану Тихановську!".

Нагадаємо, що раніше Тихановська пообіцяла Лукашенку "гарантії безпеки".

Також ми писали, що Тихановська готує список силовиків, які працювали на протестних акціях.

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Новини України Світлана Тіхановська