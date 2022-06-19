Перетворюється на болото: жителі Кирилівки показали стан Азовського моря

Курортна Кирилівка опинилася в тимчасовій окупації російськими військовими разом з Мелітополем і частиною Запорізької області.

Пляжі На березі Азовського моря були віддушиною для місцевих жителів - туди приїжджали з усіх населених пунктів поблизу, щоб хоча б подихати морським повітрям і погуляти по теплому піску. Найвідважніші навіть встигли відкрити купальний сезон.

Однак жителі регіону зізнаються, що, швидше за все, візитів до Кирилівки найближчим часом доведеться утриматися, тому, що море стрімко перетворюється на болото.

Без належного догляду воду атакували водорості, і вона почала цвісти. І цей процес настільки швидкий і сильний, що вода почала перетворюватися на болото.

Курортна Кирилівка

"Але недовго музика грала, як то кажуть. Цього року підприємці та люди, які працювали на місцевих курортах, і так позбулися основного заробітку, адже через повномасштабне вторгнення Росії на територію України туристи з інших регіонів не приїдуть.

Але тепер Кирилівку наздогнала нова напасть, через яку, ймовірно, на узбережжя перестануть приїжджати навіть жителі регіону", - сказано в повідомленні.

Також місцеві жителі показали, як зараз виглядає море: