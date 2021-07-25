Злочинці заволодівають грошима клієнтів ПриватБанку: розкрита нова схема шахрайства

Фейковий співробітник

"Дзвінок вранці. "Здрастуйте, вас турбують зі служби безпеки ПриватБанку. Ми зафіксували спробу входу в ваш "Приват24" з міста Харків. Це були ви? Зізнаюся, спочатку майже повірила ", - написала жінка.

Лілія також підкреслила, що "співробітник банку" спілкувався з нею російською мовою виключно на ім'я та по батькові. Також у нього була інформація про регіон, де вона.

Шахрай навіть назвав адресу рідної домівки звідки вона нібито заходила у свій особистий кабінет.

"Насторожили спочатку нотки нетерплячості в голосі і те, що співрозмовник без угаву говорив. Коли ж він почав мене переконувати завантажити додаток для дистанційного керування телефоном - "будемо відключати 2 пристрої, з яких заходили в ваш кабінет"- все стало ясно", - додала вона.

Лілія знайшла в інтеренеті номер з якого їй дзвонили, і переконалася, що це були шахраї. Вона подзвонила на гарячу лінію банку і про все їм розповіла.

Номери шахраїв (фото: facebook.com/liliya.ragutskaya)

Будьте уважні

Співробітники банків ніколи не дзвонять з мобільних номерів, і ніколи не просять назвати свій пароль або дані платіжної карти. Якщо вам зателефонували, і ви відчуваєте, що щось не так, краще повісьте трубку і самі передзвоніть на офіційну лінію фінустанови.