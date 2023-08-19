Преображение Господне: сильные молитвы за здоровье и для защиты

Молитвы в праздник Преображения Господня

Молитва о здоровье

Всемогущий Боже, преобразившийся перед апостолами на горе Фавор, дай мне дар здоровья и силы. Проникни своей благодатью в каждую клетку моего тела, исцели мои болезни и покажи Свою милость. Пусть преображение Твое будет для меня знаком духовного и физического возрождения. Аминь.

Молитва о духовной благодати

Боже, Ты в славном преображении Твоего Единородного Сына подтвердил тайну веры свидетельством Отцов и чудесно явил славу, ожидающую Твоих усыновленных детей. Позволь нам, слугам Твоим, слушая голос Твоего возлюбленного Сына, стать Его сонаследниками. Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков. Аминь.

Молитва за успех и счастье

Преобразился Ты на горе Фавор, Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, сколько им можно было. Да воссияет и нам, грешным, свет Твой исконный. Молитвами Богородицы, Светодательный, слава Тебе. Аминь.

Молитва о защите

Господи, ставлю перед Тобой все свои страхи и заботы. В день Преображения Твоего, оберни меня своей защитной рукой. Отгони врагов и опасности от меня и родных моих, надели меня своей силой и верой, чтобы я мог ощущать Твой покров даже в самых темных моментах. Аминь.

Молитва за исцеление

Господи, Ты Единый творишь чудеса. Прошу Тебя об исцелении от всех моих физических и душевных недугов. Пусть Преображение Твое ознаменует новое начало в моем здоровье и здоровье родных мне людей. Прославь Твою благодать через выздоровление [имена], чтобы и другие могли увидеть Твою силу. Аминь.

Картина Рафаэля "Преображение Господне" (wikipedia.org)

Напомним, что молитва, покаяние и духовное совершенствование сегодня должны быть основными мыслями для каждого человека. Путем искреннего раскаяния, исповеди и таинства Причастия человек очищается от грехов и духовно преображается.

Что такое Преображение Господне

Преображение Господне - это христианский религиозный праздник, центральным событием которого является событие из жизни Иисуса Христа, описанное в Новом Завете.

Согласно Священному Писанию, Иисус взял свидетелями трех своих апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - и поднялся на гору Фавор. Там на их глазах он "переобразился" - Иисус засиял небесным светом, его лицо стало ярким, а наряд стал ослепительно белым. Около него, олицетворяя закон и пророков, явились Моисей и Илия.

Это событие символизирует божественную сущность Иисуса Христа, его божественное происхождение и божественное присутствие. Преображение является доказательством его связи с Богом.

Этот праздник отмечается в разных христианских конфессиях. В православных церквях Преображение Господне является одним из 12 больших праздников и имеет большое духовное значение. В ходе богослужений, молитв и религиозных ритуалов верующие вспоминают это событие и размышляют о духовной трансформации и присутствии Божьей благодати в своей жизни.