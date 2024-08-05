Молитва за успех и счастье

Преобразився Ти на горі Тавор, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки їм можна було. Нехай засяє і нам, грішним, світло Твоє споконвічне. Молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі. Амінь.

Молитва о здоровье

Всемогутній Боже, Ти, що Преобразився перед апостолами на горі Тавор, дай мені дар здоров'я та сили. Проникни своєю благодаттю у кожну клітину мого тіла, зціли мої недуги та покажи Свою милість. Нехай Преображення Твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відродження. Амінь.

Молитва о защите

Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи. В день Преображення Твого, огорни мене своєю захисною рукою. Віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх, наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати Твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь.

Молитва за исцеление

Господи, Ти Єдиний твориш чудеса. Прошу Тебе про зцілення від всіх моїх фізичних та душевних недугів. Нехай Преображення Твоє ознаменує новий початок у моєму здоров'ї і у здоров'ї рідних мені людей. Прослав Твою благодать через одужання [імена], щоб й інші могли побачити Твою силу. Амінь.

Молитва о духовной благодати

Боже, Ти в славному преображенні Твого Єдинородного Сина підтвердив тайну віри свідченням Отців і чудесно явив славу, яка чекає Твоїх усиновлених дітей. Дозволь нам, слугам Твоїм, слухаючи голос Твого улюбленого Сина, стати Його співспадкоємцями. Котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні. Амінь.

Главная молитва дня

Владико Христе Боже, Ти Своїми стpacтями мої стpaждaння зцiлив і paнaми Твоїми мої paни вилiкував. Даруй мені, що багато проти Тебе згpiшив, сльoзи кaяття, покyти і навернення. Змішай моє тiло із пахощами жuвотвoрного Тiла Твого і насолоди душу мою Твоєю чесною кpoв’ю від гіркоти, якою напoїв мене воpог.

Піднеси до Тебе моє сеpце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви пoгuбeльної, бо не маю покaяння, не маю зворушення, не маю слiз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Сеpце затверділо і отуманився розум мій у житейських пpистpacтях, тож не можу споглянути на Тебе у нeмoчі моїй, не можу зігрітися сльoзами любові до Тебе.

Але Владико Господи Ісусе Христе, скарбе доброти і благодатей, даруй мені всеціле й правдиве покаяння і смирення та серце ревне, щоб знайти Тебе. Даруй мені благодать Твою і віднови в мені образ Твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом. І хоч я залишив Тебе - не залиши Ти мене. Вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до овець вибраного Твого стада. Нагодуй мене з ними поживою Твого жuвотвоpного й вічного Слова і Божественних Твоїх Таїнств, - за моїми благаннями і молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.