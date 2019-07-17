Премія Дарвіна: чоловік зірвався з вікна, намагаючись втекти від дружини і випити

Потерпілий намагався спуститися вниз по мотузці з простирадло
У Київській області у Вишневому відбувся нестандартний випадок. Чоловік, якого дружина закрила будинку, спробував вибратися з квартири, але зірвався з багатоповерхівки. НП сталася в ЖК "Акварель". За інформацією в одній із соцмереж, потерпілого дружина закрила будинку, але його бажання випити виявилося сильнішим.
В результаті падіння у чоловіка діагностовано катотравма, політравма, переломи ніг, тазу, травматичний шок. Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua.
"Про чоловіка з РК АКВАРЕЛІ 2. "Чоловік хотів випити. Дружина закрила будинку. Бажання випити виявилося сильнішим...Зараз в Боярської лікарні". Катотравма, політравма, переломи ніг, тазу, травматичний шок і пі**єц. Нагадаємо, Премію Дарвіна в студію! Вишневе, Акварелі 2: Мужик намагався вилізти з связаным простирадлах впав, у важкому стані забрала швидка", - написали на сторінці.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Зараз чоловік у важкому стані, його забрала швидка допомога.
У коментарях користувачі не пошкодували потерпілого, а почали над ним жартувати.
Як ми раніше писали, в Києві сталось ПП з одним з тролейбусів. Транспортний засіб зламалося, ледве встигнувши виїхати з депо. Тролейбус зупинився, перекривши вулицю Максимовича в Голосіївському районі столиці.
до Речі, новий пішохідний міст у Києві знову опинився в центрі скандалу - після того, як 17 червня "мажор" на Mercedes шокував киян витівкою, проїхавшись по конструкції - сьогодні на пішохідно-велосипедний мосту помітили мотоцикліста зі своїм "залізним конем".