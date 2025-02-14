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Прекрасные новости ошарашат эти знаки Зодиака. Карты Таро сулят им счастливый билет

Пятница 14 февраля 2025 06:24
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Прекрасные новости ошарашат эти знаки Зодиака. Карты Таро сулят им счастливый билет Таро-гороскоп на День влюбленных (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В эту пятницу, 14 февраля, представители четырех знаков Зодиака услышат радостные новости. Таро-гороскоп сулит им прекрасный день.

Какие знаки Зодиака попрощаются с неудачами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

Вселенная подготовила для вас приятный сюрприз. Хорошие новости, которые вы можете услышать 14 февраля, помогут добиться небывалого успеха в разных сферах, таких как карьера и даже личная жизнь. Вам предложат то, о чем вы давно мечтали, и этот шанс нельзя упускать.

Овен

Таро-гороскоп сулит вам возможность получить счастливый билет. В пятницу вы ощутите, что удача буквально ведет вас за руку. Прекрасные новости придадут сил и уверенности, а вскоре вас и вовсе ждет настоящий прорыв. Важно лишь сосредоточиться на том, что действительно заслуживает внимания, постарайтесь на "распыляться".

Стрелец

Уже в пятницу вы можете сказать своим проблемам "пока". Начинается период, который станет для вас судьбоносным. Настраивайтесь на приятные сюрпризы и исполнение желаний. Вас ждет важная новость, которая откроет перед вами новые возможности.

Весы

Карты Таро обещают вам настоящий подарок судьбы. Вы можете получить предложение, о котором даже не мечтали. Счастливый билет уже у вас в руках, осталось лишь правильно им воспользоваться. Доверьтесь Вселенной и постарайтесь не спугнуть свою удачу.

К слову, читайте Таро-гороскоп до конца этой недели.

Помимо этого, недавно мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака осчастливит кармическая удача.

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Tarot.

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