Представлен смартфон, который может снимать звезды, даже если вы их не видите (фото)

Ни Фэй, президент компании Nubia Technologies, поделился в своем аккаунте в Weibo фотографией, сделанной будущим флагманским смартфоном Nubia Z60 Ultra. Снимок, на котором запечатлено звездное небо, создан на высоте 4200 метров при температуре -10 градусов по Цельсию.

Звездное небо, сделанное на камеру Nubia Z60 Ultra (фото: Ithome)

"Никакой установки камеры не нужно, просто нажмите кнопку спуска затвора, чтобы отобразить звездное небо на этом "телефоне для астрофотографии". Я очень доволен фотографиями. Эта новая широкоугольная кастомная оптика очень хороша", - так прокомментировал снимок Ни Фэй.

Согласно информации от известного источника Digital Chat Station, у Nubia Z60 Ultra появится встроенная фронтальная камера, а в основном модули главной камеры сохранится объектив с фокусным расстоянием 35 мм.

Кроме того, смартфон будет обновлен новым модулем, включающим сверхширокоугольный объектив, и, естественно, будет предусмотрена система оптической стабилизации.

Несмотря на отсутствие официального объявления от Nubia о дате выпуска смартфона, внутренние источники подчеркивают, что его следует ожидать.