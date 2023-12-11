Представлена нейросеть, позволяющая анимировать любое фото или картинку

Нейросеть может анимировать Джоконду в упражнениях йогой. Вы также можете примерить на себе популярные танцевальные движения из соцсетей, не вставая с кровати.

Процесс работы прост: нужно скачать фотографию модели и видео-референс движения, после чего подождать всего несколько минут. Нейросеть анимирует несколько человек одновременно и не проводит проверку изображений или видео на наличие авторских прав.

Нейросеть сама дорисовывает недостающие элементы объекта, а пользователь может указать уточняющий запрос для генерации (gif: GitHub)

Этот проект является совместной инициативой Национального университета Сингапура и ByteDance, основной компании TikTok. Любой может испытать нейросеть, воспользовавшись демонстрационной версией на платформе Hugging Face.

На данный момент серверы подвергаются высокой загрузке, и необходимо периодически повторять попытки, учитывая, что платных опций в MagicAnimate не предусмотрено.