Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Что мы знаем о Татьяне Чубак?

Женщина родом из Тернополя. В своем городе она является президентом благотворительного фонда, который занимается участниками АТО и их семьями, и почетным консулом Венгрии.

Кроме того, Татьяна многодетная мама и воспитывает троих детей.

Татьяна Чубак с сыном (фото: instagram.com/tetyana_chubak)

После 24 февраля участница конкурса начала активно заниматься волонтерством на информационном фронте и собирала гуманитарную помощь.

Женщина воспитывает детей и активно волонтерит (фото: Facebook / Татьяна Чубак)

По словам самой участницы, это очень приятно и ответственно представлять Украину на конкурсе красивых, очаровательных, умных и успешных женщин со всего мира. Особенно сейчас, когда необходимо привлечь внимание международного сообщества к событиям в Украине.

Представительница Украины на конкурсе Миссис Вселенная 2022 (фото: Facebook / Татьяна Чубак)

Известно, что Татьяна должна представлять Украину в конкурсе красоты еще в прошлом году. Однако этого не произошло из-за проблем с визой.

Представительница Украины на конкурсе Миссис Вселенная 2022 (фото: Facebook / Татьяна Чубак)

Что известно о конкурсе Миссис Вселенная 2022

Миссис Мира – это международный конкурс красоты для замужних женщин, который первоначально проводился как театрализованное представление красоты Миссис Америка.

Действующей Миссис Мира 2021 года является американка Шейлин Форд.

В этом году конкурс пройдет в декабре 2022 года в Лас-Вегасе.

Добавим, что в 2008 году титул Миссис Мир получила украинская певица и жена пакистанского миллиардера Камалия.