RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Татьяна Чубак представит Украину на Миссис Вселенная 2022 (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Представительницей от Украины на мировом конкурсе красоты Миссис Вселенная 2022 года станет Татьяна Чубак.

Что известно об участнице и ее жизни вне конкурса - смотрите и читайте в нашем материале ниже.

Что мы знаем о Татьяне Чубак?

Женщина родом из Тернополя. В своем городе она является президентом благотворительного фонда, который занимается участниками АТО и их семьями, и почетным консулом Венгрии.

Кроме того, Татьяна многодетная мама и воспитывает троих детей.

Татьяна Чубак с сыном (фото: instagram.com/tetyana_chubak)

После 24 февраля участница конкурса начала активно заниматься волонтерством на информационном фронте и собирала гуманитарную помощь.

Женщина воспитывает детей и активно волонтерит (фото: Facebook / Татьяна Чубак)

По словам самой участницы, это очень приятно и ответственно представлять Украину на конкурсе красивых, очаровательных, умных и успешных женщин со всего мира. Особенно сейчас, когда необходимо привлечь внимание международного сообщества к событиям в Украине.

Представительница Украины на конкурсе Миссис Вселенная 2022 (фото: Facebook / Татьяна Чубак)

Известно, что Татьяна должна представлять Украину в конкурсе красоты еще в прошлом году. Однако этого не произошло из-за проблем с визой.

Представительница Украины на конкурсе Миссис Вселенная 2022 (фото: Facebook / Татьяна Чубак)

Что известно о конкурсе Миссис Вселенная 2022

Миссис Мира – это международный конкурс красоты для замужних женщин, который первоначально проводился как театрализованное представление красоты Миссис Америка.

Действующей Миссис Мира 2021 года является американка Шейлин Форд.

В этом году конкурс пройдет в декабре 2022 года в Лас-Вегасе.

Добавим, что в 2008 году титул Миссис Мир получила украинская певица и жена пакистанского миллиардера Камалия.

Ранее мы писали о Мисс Украине Вселенная Виктории Апанасенко, которая сейчас без устали помогает детям и ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мисс Украина