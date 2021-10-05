Передоплата й не тільки: на які схеми натрапляли українці в інтернет-шахрайства

Хто найчастіше стикається із шахраями

Так, дві третини жителів селищ міського типу та сіл стикаються зі спробами продати їм вигаданий товар по передоплаті, жителі міст у 1,5 раза частіше отримують фішингові посилання. Жителі райцентрів на третину частіше за інших стикаються з підробленими квитанціями про оплату.

Тому понад 42% містян не ведуть спілкування за межами платформи, де здійснюють угоду, та не відкривають посилання від незнайомих людей. Серед мешканців сіл – це 33% опитаних. Однак, жителі столиці найбільше потерпають від фішингу (36% від всіх видів онлайн-шахрайств у Києві), а от у Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові половина випадків пов’язана з передоплатою уявного товару.

Де найбільше відбувається шахрайства

У Львівській області найбільше відповідальних, які звертаються у поліцію щодо шахрайства. Зокрема, там кожний восьмий ошуканий подає заяву, а найменше – в Одеській, де звертається тільки кожний 14-ий.

80% випадків онлайн-шахрайств відбуваються у месенджерах, а саме Viber, Telegram та WhatsApp. Також пенсіонерам утричі частіше надсилають шахрайські SMS та у сім раз – електронні листи про "виграш в лотерею" або "нові умови тарифу".

Окрім того, молоді люди віком 18-25 років у кожному третьому випадку натрапляють на фішинг. А кожний четвертий неповнолітній втратив гроші після переходу за шкідливим посиланням на сайт підробку відомого бренду.

В Україні люди віком 65 років та старше удвічі частіше за молодь ведуться на схему з підставним кур’єром та натрапляють на шахрайства з використанням фейкових скриншотів про оплату.

Як не стати жертвою шахрайства

Для того, щоб не втрапити у пастки шахраїв, варто під час здійснення операцій в інтернеті дотримуватись таких правил: