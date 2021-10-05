Передоплата й не тільки: на які схеми натрапляли українці в інтернет-шахрайства

Фахівці провели дослідження серед 25 тисяч користувачів інтернету щодо шахрайства в онлайні. Як виявились, жителів міст найчастіше ошукують через фішинг, сіл – через передоплату, а пенсіонерів – через SMS про лотерею.
Про це пише OLX.
Так, дві третини жителів селищ міського типу та сіл стикаються зі спробами продати їм вигаданий товар по передоплаті, жителі міст у 1,5 раза частіше отримують фішингові посилання. Жителі райцентрів на третину частіше за інших стикаються з підробленими квитанціями про оплату.
Тому понад 42% містян не ведуть спілкування за межами платформи, де здійснюють угоду, та не відкривають посилання від незнайомих людей. Серед мешканців сіл – це 33% опитаних. Однак, жителі столиці найбільше потерпають від фішингу (36% від всіх видів онлайн-шахрайств у Києві), а от у Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові половина випадків пов’язана з передоплатою уявного товару.
80% випадків онлайн-шахрайств відбуваються у месенджерах, а саме Viber, Telegram та WhatsApp. Також пенсіонерам утричі частіше надсилають шахрайські SMS та у сім раз – електронні листи про "виграш в лотерею" або "нові умови тарифу".
Окрім того, молоді люди віком 18-25 років у кожному третьому випадку натрапляють на фішинг. А кожний четвертий неповнолітній втратив гроші після переходу за шкідливим посиланням на сайт підробку відомого бренду.
В Україні люди віком 65 років та старше удвічі частіше за молодь ведуться на схему з підставним кур’єром та натрапляють на шахрайства з використанням фейкових скриншотів про оплату.
Для того, щоб не втрапити у пастки шахраїв, варто під час здійснення операцій в інтернеті дотримуватись таких правил:
Раніше ми повідомляли, що у Вінниці шахраї крали з рахунків по 6 млн гривень щомісяця.
Також ми писали, що шахраї на українку в ПриватБанку взяли величезний кредит.