Передноворічний колапс на "Новій пошті" у Києві показали на красномовних фото

Так, під дверима відділення "НП" №84 на вулиці Курнатовського, 15, простоюють на вулиці близько 30 людей. Причому така кількість не скорочуються - місце тих, хто зайшов всередину, одразу займає новоприбулий.

Тим часом в самому приміщенні знаходяться ще 15-18 відвідувачів, які прийшли за своїми посилками або ж навпаки, щоб зробити відправлення.

Ось як виглядає черга під відділенням "Нової пошти" на масиві Воскресенка в Деснянському районі столиці:

Черга під відділенням "Нової пошти" в Києві на Воскресенці 30 грудня (фото: РБК-Україна)

Бажання громадян будь-що встигнути зробити/отримати пересилки зрозуміти легко, адже 31 грудня відділення працюватимуть зі скороченим графіком (як у суботу), а от 1 січня відділення та кур'єри не працюватимуть зовсім - у цей святковий день завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься, але заздалегідь завантажені посилки клієнти "НП" отримати зможуть.