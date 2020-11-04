Під приводом побачень: в Одесі група злочинців викрадала багатих чоловіків (фото)

В Одесі група злочинців викрадала багатих українців під приводом знайомства з жінками. Членам злочинної організації вже повідомили про підозру. Бандити скоювали розбійні напади. Подробиці та фото з місця затримання опублікували в прокуратурі Одеської області.

За даними слідства, зловмисники "полювали" на чоловіків у соціальних мережах під приводом знайомства з жінками. Спільники викрадали постраждалих під час побачення і, погрожуючи, забирали їхні гроші та цінне майно.

Отримуючи доступ до ключів від квартир чоловіків, члени угруповання проникали туди та викрадали цінності. Разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка знайомилася в соціальних мережах з чоловіками, призначала зустріч, встановлювала їх матеріальне становище і повідомляла про місце зустрічі іншим членам групи.

В Одесі бандити викрадали багатих українців (фото: od.gp.gov.ua)

Зараз підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції.

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