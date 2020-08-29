Пропонує визнати провину: адвокат не захотів захищати Єфремова

Під час чергового слухання у своїй справі Михайло Єфремов заявив, що відмовляється від послуг адвоката Ельмана Пашаєва. Однак це єдина людина, яка не проти захищати артиста.

24 серпня Єфремов мав представити нового адвоката, однак чоловіку так і не вдалося нікого найняти. У зв'язку з цим суддя відклала слухання у справі актора на тиждень, давши Михаїлу Олеговичу час на пошуки.

Суд міг обрати адвоката для актора на свій розсуд, бо Єфремов вирішив укласти новий договір з Пашаєвим. "Я зрозумів, що це все. Ельман, захищайте. Все мені пропонують визнавати свою провину", - прокоментував актор.

Ельман Пашаєв спочатку заявив, що в будь-який момент прийде йому на допомогу. До того ж, закон дозволяє багаторазово відмовлятися від адвоката і брати його в захист знову.

Родичі загиблого в ДТП Віталія Захарова вважають, що Єфремов спеціально відмовився від адвоката, адже дана ситуація допомогла затягнути судовий процес.

До речі, ДТП сталося 8 червня 2020 року в центрі Москви. Автомобіль Михайла Єфремова зіткнувся з невеликим фургоном. Водія затиснуло в машині і він помер в лікарні від отриманих ран.

Очевидці стверджують, що за кермом машини був сам Єфремов. Його бачили на місці аварії в неадекватному стані. Аналізи показали в його крові не менше двох проміле алкоголю, а також сліди важких наркотиків.

Нагадаємо, раніше Михайло Єфремов виплатив родині загиблого грошову компенсацію.

Ми писали, що Єфремов може уникнути покарання завдяки акторському таланту.