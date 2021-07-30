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Після святкування у в'язницю: наречений на Буковині влаштував стрілянину на власному весіллі (відео)

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Буковина, П'ятниця 30 липня 2021 20:43
Після святкування у в'язницю: наречений на Буковині влаштував стрілянину на власному весіллі (відео) Колаж РБК-Україна: наречений влаштував стрілянину на весіллі
Автор: Тетяна Самарук

На Буковині 27-річний наречений влаштував стрілянину на власному весіллі. Чоловік перебуваючи у салоні автомобіля BMW X-5 почав стріляти з автоматичного карабіна.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Так, інцидент стався 25 липня в селі Нижні Петрівці Чернівецького району.

Поліцейські дізналися про поведінку нареченого після того, як у соцмережі потрапило відповідне відео.

На ролику видно, як наречений знехтував правилами безпеки і влаштував стрілянину поблизу людських осель. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Власником зброї виявився 33-річний приятель нареченого. Як розповіли у поліції, окрім карабіна, чоловік має ще 3 одиниці нарізної зброї. Внаслідок цього інциденту він вже втратив дозвіл на зберігання та використання зброї.

Поліцейські вже оголосили підозру чоловікові через незаконне поводження зі зброєю. Також нареченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Наразі проводиться досудове розслідування. Окрім того, стражі порядку провели огляд місця події і 3 санкціоновані обшуки на місці стрілянини, а також – в учасників правопорушення.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Миколаєва сталася масова бійка зі стріляниною.

Також під Одесою зі стріляниною святкують весілля. Поліція ввела операцію "Перехват".

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