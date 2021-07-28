Масова бійка зі стріляниною: у центрі Миколаєва підлітки влаштували розбірки
У Миколаєві в районі перетину вулиць Спаської і Соборної сталася бійка зі стріляниною. Поліцейські виявили в зазначеному районі близько десятка підлітків у віці приблизно від 14 до 16 років.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини N".
У одного з підлітків було незначне поранення, проте медична допомога йому не знадобилася.
Конфлікт між двома групами неповнолітніх почався в Каштановому сквері. Словесне протистояння швидко переросло у фізичне. Обидві конфліктуючі сторони перейшли в більш затишне місце, за кіосками на вул. Спаській. В ході бійки, що розгорілася, один з її учасників дістав пістолет і вистрілив, повідомляє видання.
В даний час поліція з'ясовує всі обставини інциденту на місці події.
Фото: у Миколаєві влаштували бійку зі стріляниною (novosti-n.org)