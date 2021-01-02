Свята і вихідні дні в січні 2021 року: що будемо відзначати

Калаендарь свят на січень 2021 (Колаж РБК-Україна)

У січні українці отримають кілька додаткових вихідних днів у зв'язку з новорічними та різдвяними святами. Крім того, з 8 січня Україна йде на жорсткий карантин через пандемію коронавірусу і будуть закриті школи та багато установ.

Які ще будуть відзначатися свята та пам'ятні дати у січні 2021 року в Україні, читайте в Styler.

У січні буде два перенесення святкових днів і два довгих вік-енди. 1 січня – Новий рік і цей день офіційно вихідний. Таким чином українці будуть відпочивати 3 дні поспіль – 1, 2 і 3 січня. 7 січня відзначається православне Різдво. Це свято випадає на четвер. Згідно з розпорядженням Кабміну, яке регулює перенесення робочих днів і вихідних, наступний день після Різдва – п'ятницю, 8 січня, рекомендується перенести на 16 січня. Таким чином українці матимуть 4 вихідні дні -7, 8, 9 і 10 січня.

Календар свят у січні 2021 року

1 січня – Новий рік

6 січня – Святвечір

7 січня – Різдво Христове

14 січня – Старий Новий рік

19 січня - Хрещення Господнє

20 січня – День автономної Республіки Крим

22 січня – День Соборності та Свободи України

25 січня – День студента (Тетянин день)

26 січня – Всесвітній день митниці

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

29 січня – День пам'яті героїв Крут

29 січня – День працівника пожежної охорони

31 січня – Міжнародний день ювеліра

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які дати у 2021 році підходять для вінчання і весілля.

А також ми писали про те, коли в Україні починають колядувати та щедрувати.