Свято наближається: у Києві придумали, як боротися з викрадачами ялинок (відео)

У Києві будуть захищати ялинки (фото: niklife.com.ua)

Українці готуються зустрічати Новий рік і активно купують ялинки. Але не всі продавці сумлінні і деякі зрізають дерева таємно, а потім несуть їх на продаж. Щоб цього не допустити комунальники придумали оригінальний спосіб боротися з викрадачами новорічних дерев.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, на дерева наносять спеціальний розчин, який в приміщенні набуває нестерпний запах.

"Секретів всіх, звичайно, розкривати вам я не буду. Це инцинтецив контактної дії. Це речовина, яка відлякує. Коли підходиш до ялинки, вона неприємно пахне. Коли заносять в приміщення, вона пахне ще неприємніше. Для людей, для тварин, для хвойних насаджень безпосередньо точно він безпечний", —розповіла головний агроном "Зеленбуду" Юлія Алексійчук.

Також у сюжеті повідомили, який штраф загрожує людині, який незаконно зрізав дерево або ялинку. Він починається від 520 гривень за невелике дерево.

"Скажу про штрафи за зрізання ялинок. Якщо вас зловлять, то заплатите за невелику ялинку 520 гривень. А якщо дереву багато років і його висота понад 2,5 — 3 метра, то штраф близько 2 500 грн", - розповіли в сюжеті.

Також журналісти нагадали, що краще всього купувати ялинку з чіпом на спеціалізованих ялинкових базарах. Там у вас є гарантія, що дерево зрізане законно і має всі документи якості.

Як ми писали раніше, в День святого Миколая, 19 грудня, у Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни. При цьому про правила безпеки схоже, що забули, оскільки на дереві загорілася гірлянда і почалася пожежа.