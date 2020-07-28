Свято хрещення Київської Русі: що не можна робити в цей день і прикмети

28 липня православна церква вшановує пам'ять князя новгородського Володимира Святославовича
Яке сьогодні свято. 28 липня 2020 року святкується день хрещення Київської Русі. Першим обряд хрещення зробив князь Володимир, якого у ряді джерел називають не інакше, як Володимир Красне Сонечко. А якщо врахувати, що, згідно з народними віруваннями, сонце в цей день світить особливо яскраво, то не дивно, що саме зараз, 28 липня, згадують про князя і хрещення Русі. Жінкам в цей день потрібно добре відпочити. У поле і зовсім не варто було виходити, оскільки вважали, що там розгулює нечиста сила.
Говорили, що якщо 28 липня встановлюється сонячна погода – це справжнє щастя і удача, адже саме зараз сонячні промені є найбільш корисними, оскільки дарують силу та здоров'я. Однак навіть тепла погода 28 липня не зупиняє наближення осені, що дуже відчувається і навіть помітно, якщо звернути увагу на природу довкола. Наприклад, починають жовтіти листя липи, а в лісі з'являється все більше і більше грибів, особливо, красноголовців і білих.
Іменинники цього дня – Василь, Володимир.
Головні прикмети цього дня
Що не можна робити в цей день
Як ми раніше писали, з'явився календар робочих, вихідних і святкових днів у серпні.