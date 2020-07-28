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Свято хрещення Київської Русі: що не можна робити в цей день і прикмети

 

28 липня православна церква вшановує пам'ять князя новгородського Володимира Святославовича

Яке сьогодні свято. 28 липня 2020 року святкується день хрещення Київської Русі. Першим обряд хрещення зробив князь Володимир, якого у ряді джерел називають не інакше, як Володимир Красне Сонечко. А якщо врахувати, що, згідно з народними віруваннями, сонце в цей день світить особливо яскраво, то не дивно, що саме зараз, 28 липня, згадують про князя і хрещення Русі. Жінкам в цей день потрібно добре відпочити. У поле і зовсім не варто було виходити, оскільки вважали, що там розгулює нечиста сила.

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Говорили, що якщо 28 липня встановлюється сонячна погода – це справжнє щастя і удача, адже саме зараз сонячні промені є найбільш корисними, оскільки дарують силу та здоров'я. Однак навіть тепла погода 28 липня не зупиняє наближення осені, що дуже відчувається і навіть помітно, якщо звернути увагу на природу довкола. Наприклад, починають жовтіти листя липи, а в лісі з'являється все більше і більше грибів, особливо, красноголовців і білих.

Іменинники цього дня – Василь, Володимир.

Головні прикмети цього дня

  • Не можна жати – прикмета до того, що побачиш погана прикмета.
  • 28 липня сонячні промені володіють цілющою силою.
  • Виходити в поле на Улиту – поганий знак.
  • Південний вітер подув – погода буде ясною. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка простоїть кілька днів.
  • Якщо грім гучно гримить, буде злива.
  • Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
  • Ввечері туман – до дощу.
  • Коники голосно скрекочуть – до спеки.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна жати хліб
  • В цю дату не можна лаятися і сваритися з близькими людьми

Як ми раніше писали, з'явився календар робочих, вихідних і святкових днів у серпні.

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